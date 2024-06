Raúl de la Hoz: "el domingo solo pueden pasar dos cosas, o un resultado contundente del PP o se salva el señor Sánchez"

El candidato del PP a las Elecciones Europeas Raúl de la Hoz apeló hoy a "mantener viva la llama del PP", una cuestión que, a su juicio, tendrá reflejo en los comicios del domingo. En un acto celebrado en la Plaza del Salvador de Valladolid, junto a jóvenes de la Comunidad y militantes de Nuevas Generaciones, De la Hoz pidió un "favor" que extendió a todo el PP, pero de forma "necesaria" a NNGG, a falta de 30 horas para que acabe la campaña, que "se ha hecho larga, más para unos que para otros". "Son horas fundamentales para acercarnos a un núcleo de población que todavía no tiene claro lo que va a votar. Basta con que nos voten los de las Generales. El trabajo es sencillo, es dirigirse a esta gente que está muy cerca de nosotros para que el resultado sea cercano a la victoria del PP", comentó el candidato.

Igualmente, vaticinó que el domingo "solo pueden pasar dos cosas: o un resultado contundente del PP o se salva el señor Sánchez". "Si nos quedamos en casa, este señor sale airoso de esta desgraciada situación en la que ha metido al país", espetó De la Hoz, quien afeó que "otros dicen que les gusta más la brocha gorda y la bandera de España gigante", pero "cuando eso ocurre resulta que Sánchez sigue en la Moncloa por siete sinvergüenzas que apoyan a este señor". "La única alternativa a Sánchez es Feijóo", expuso De la Hoz, quien puso de manifiesto el "alejamiento abismal entre la población y el PSOE".

El candidato, quien anunció que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "quiere estar con NNGG para agradecer el trabajo realizado en estas elecciones", admitió que España "está viviendo un bochorno en el mundo con Sánchez". "Me da vergüenza como español ser portada internacional con algo tan liviano como la esposa del presidente, imputada por corrupción, y todavía la llevan a un mitin como a Isabel Pantoja para que la lloremos ¿Pero de qué es mártir esta señora?", cuestionó De la Hoz, quien afeó también las críticas al Poder Judicial. "Nadie dice que no tenga derecho a trabajar, pero no de beneficiarse de la condición de esposa del presidente para hacer ‘negocietes’ con terceros", reprochó.

Su pasado en NNGG

De la Hoz aprovechó este acto para ensalzar que Nuevas Generaciones es una "herramienta necesaria para mantener la llama viva de lo que debe ser la militancia del PP" y vaticinó que acude al Parlamento Europeo, "pero sin desaparecer de esta tierra", algo que, dijo, "ha criticado de otros en otras ocasiones". "Vendré aquí porque mi trabajo está aquí y la representación está aquí; y porque en absoluto pienso perder el contacto con todos vosotros, porque sois los que alimentáis la representación del PP en Bruselas. Seré pesado, como siempre lo he sido en mi labor", advirtió entre risas.

También recordó que además de presidir la organización juvenil en Castilla y León formó parte de la dirección de NNGG nacional en la época en la que lo presidía Juan Manuel Moreno Bonilla. Por ello, apuntó que sigue "ligado sentimentalmente, pero el tiempo pasa". "Ya no soy aquel joven, aunque intento mantener la ilusión ayudando al partido", apuntó.

El candidato apeló a los jóvenes a "ser lo suficientemente críticos y constructivos para intentar influir en la política", una de las reivindicaciones que él mismo llevaba a cabo, sostuvo, "intentar tener crítica y ser constructivos, algo que a veces le ha faltado al PP"; y aseguró "no tener problema en reconocerlo".

Un esfuerzo mayor

También intervino el presidente provincial del PP, Conrado Íscar, quien transmitió y animó a los jóvenes a votar el domingo, quienes "ya han nacido en Europa". "No como los que ya tenemos unos años, que eso de Europa se veía lejano", dijo. "Lo tenemos que dar todo, podéis con esto y mucho más. Haced un esfuerzo mayor al que habéis hecho, porque no hay nada hecho y no hay más error que dar por hecho algo que no ha sucedido. Solo hay una opción que es la del PP", sentenció.

Por su parte, el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, apeló a la "necesidad" de Europa para que "nos defienda, para que desarrolle programas que favorezcan a todos y cada uno de los sectores de esta tierra". "Y la necesitamos para los jóvenes", sentenció.

Tras las breves intervenciones del presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en Valladolid, Rodrigo Nieto, y de Castilla y León, Andrea Ballesteros, tomó la palabra la presidenta nacional de la organización juvenil, Beatriz Fanjul, quien argumentó el voto para el PP en que "es el mejor candidato de Castilla y León, Raúl de la Hoz". "No se trata de ideología ni política, sino de algo que sufrimos los jóvenes, frente a las políticas del PP, que todos los días pone el foco en ellos", comentó.

A su juicio, "hay que educar a los hijos con esfuerzo" y habló del "primer problema", la EBAU única. "No puede ser que el examen distinto en función de la comunidad en la que has nacido", sostuvo. En este sentido, recordó que los ‘populares’ ya se han comprometido a hacer una prueba única en las autonomías que gobierna. En segundo lugar, se refirió a las "oportunidades que brinda el PP para el acceso de los jóvenes al mercado laboral"; y señaló que una vez dentro, "toca pagar impuestos". "Una de las políticas del PP es la rebaja de estos impuestos", dijo. Esto afecta a que "la primera vez que una persona puede adquirir una vivienda es a los 41 años", pero el PP "lleva una medida para avalar a los jóvenes en la entrada de una hipoteca". Y contrapuso estas políticas contra las del PSOE, "que no hace nada por la vivienda ni por la salud mental, que es la principal causa de muerte entre los jóvenes".