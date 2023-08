El calvario de un técnico de Hacienda con 25 años para encontrar piso en Barcelona: 1.100 euros de sueldo y 900 de alquiler

Tras dos años de esfuerzo y en la segunda oportunidad, Sergio Sánchez Sogo, un vallisoletano de 25 años, ha logrado sacarse las oposiciones de técnico de hacienda. Un codiciado puesto por el que muchos suspiran y al que no todos llegan, por lo que la satisfacción debería ser máxima. No obstante, el joven se ha encontrado un calvario por el camino en su búsqueda de piso en Barcelona, donde tendrá que vivir durante cinco meses con unos 1.100 euros de sueldo.

El gran problema que está viviendo es que el alquiler se le va a 900 euros, entre fianzas, comisiones y la propia mensualidad. Una cifra que con este primer sueldo que cobrará se hace inasumible para él. Sánchez Sogo ha estado dos años preparando estas oposiciones de nivel A2. En un primer intento no consiguió superar la prueba, pero esta vez sí.

Comenzó los exámenes en septiembre y hace tres semanas recibió el ansiado aprobado tras enfrentarse a las pruebas de derecho civil, de unos 48 temas, contabilidad, de unos 30 temas, y derecho tributario de hacienda, de unos 36 temas. "Ahora voy a hacer cinco meses de prácticas, un curso, en el que te desempeñas como funcionario en prácticas. Estaré del 2 de octubre al 19 de febrero", explica el joven de Valladolid.

Tras estos cinco meses en Barcelona, luego se consigue el ansiado destino "en función en el puesto en el que quedes". Hasta entonces, el sueldo neto es de alrededor de 1.100 euros, durante estos primeros meses. Luego ya, admite, puedes vivir "con más holgura". "Las inmobiliarias te piden dos meses de fianza y estamos hablando que un piso de cuatro habitaciones te están solicitando en torno a los 2.500 euros. De fianza en total 5.000 euros. Luego te piden la comisión de la agencia inmobiliaria que son otros 2.500 más el IVA, unos 2.900. Y luego cada mes sigue desembolsando. Te obligan a vivir en pisos compartidos y aún con eso si tienes todo en cuenta el alquiler mensual te sale por 900 euros", lamenta.

Además, otro problema añadido es que para arrendar un alquiler en casi todos los casos te piden las nóminas de los últimos meses. Eso, en casos como el de Sergio, que lleva dos años preparando las oposiciones, no es posible. "No alquilas piso y además en Barcelona hay muchísimas estafas", matiza.

Su búsqueda ha empezado hace 21 días y está "todos los días a todas horas" tratando de encontrar algo que se pueda permitir. "Tengo alarmas puestas en el teléfono para que me falten si anuncian algún piso y no he encontrado todavía. Y como yo está el 80 o 90% de la gente", añade.

Entre sus objetivos a corto plazo se encuentra la opción de encontrar un trabajo para estos meses hasta que tenga que ir Barcelona, siempre antes del 2 de octubre. "Por mi cabeza se pasa intentar trabajar en lo que sea para ver si hago algo de dinero, pero es que tampoco te van a contratar para un mes", precisa el joven vallisoletano.

De la misma manera, reconoce que "lo más probable" es que le toque ir a Barcelona a buscarlo directamente, por lo que entre sus gastos tendrá que sumar el avión, tren o coche más una pensión de dos o tres días. "La solución sería plantearlo como lo hacen en la Guardia Civil, que tienen algún tipo de residencia", reivindica el técnico de hacienda.

Entre otras soluciones, el joven señala que podría darse la posibilidad de hacer estas prácticas, en las que la remuneración es baja, de hacerlas online. "La administración tributaria es el organismo mejor equipado en el tema informático, tienen capacidad para hacerlo todo online", asevera muy convencido.

Sergio tiene claro que va a ir a hacer estas prácticas, aunque tenga que contar con ayuda de sus padres, pero admite que conoce casos un "poco más extremos" en los que han cogido una residencia en la "zona más peligrosa de España". "Lo han hecho en un barrio muy conflictivo y han aceptado una residencia por 850 euros", señala.

Sánchez recalca que cuando empiezas a preparar las oposiciones "no sabes el problema" que puede suponer encontrar un piso en Barcelona o Madrid y sobre todo "si no quieres problemas con la conflictividad de ciertos barrios", pero, aunque no se imaginaba que fuera a ser "tan complicado", puntualiza que "sigue compensando" tener una oposición.

En cuanto optar por las ayudas al alquiler o topar los precios de los mismo, el joven tiene claro que las primeras es algo difícil que poder conseguir. "Necesitas estar empadronado y por cinco meses no te permiten hacerlo allí", denuncia. Por eso, cree que limitar los alquileres podría ser una medida "aceptable". "Hay mucho abuso. Es abusivo que un por un piso de cuatro habitaciones te puedan llegar a cobrar 3.000 euros", afirma.

Sergio Sánchez reconoce que el que no tenga ayuda de sus padres o ahorros previos lo va a tener difícil: "No es que vaya a vivir con el agua al cuello, es que no va a poder vivir, salvo que se metan en una zona muy mala". Pero aún así, anima a todos esos jóvenes opositores a seguir su mismo camino, porque aunque son cinco meses con unas condiciones no deseadas, sabe que la recompensa posterior es gratificante.

Él sueña con volver a Valladolid, pero también es consciente de que ser tarda de media unos 10 años en lograr este destino. "Es una ciudad que tiene todos los servicios, no es excesivamente cara y con el dinero que tienes te viene bien para coger una hipoteca y ahorrar. Tienes el mismo que en Madrid. Es el quiz de la cuestión. Por eso ciertas zonas están muchas más solicitadas que Barcelona o Madrid que no las quiere nadie", zanja, pero esperanzado con que tras estos cinco meses en prácticas su nivel de vida aumentará considerablemente.

