El PP gana con claridad en Soria, el PSOE mejora sus resultados y Soria ¡Ya! pierde más de la mitad de sus votos

Soria vuelve a apostar por el Partido Popular. Los populares ganan con claridad las elecciones generales de este 29 de noviembre y amplían considerablemente su ventaja sobre el PSOE, aunque el reparto de los dos diputados de la provincia se mantiene intacto.

Con el 96,33% escrutado, el PP suma 22.827 votos, el 44,16% de los sufragios, frente al 37,22% que consiguió en las elecciones generales de julio de 2023. Casi siete puntos más y cerca de 4.000 nuevos votos que permiten a Tomás Cabezón revalidar su escaño en el Congreso de los Diputados.

También mejora sus resultados el PSOE. La candidatura encabezada por Luis Rey consigue 16.677 votos, el 32,26% del total, frente al 29,48% de hace tres años. Los socialistas mantienen así su representante en la Cámara Baja.

Pero uno de los grandes titulares de la noche electoral en la provincia es el desplome de Soria ¡Ya! La formación sorianista, que en 2023 llegó a cosechar 9.697 votos y un respaldo del 19,10%, se queda ahora en 4.113 papeletas, apenas el 7,95% de los sufragios.

El partido encabezado por Juan Antonio Palomar pierde más de 11 puntos de respaldo electoral y cae hasta la cuarta posición, por detrás de Vox.

La formación de Santiago Abascal, con Andrea Martínez al frente de la candidatura, consigue 5.902 votos y un respaldo del 11,41%, frente al 9,81% de las anteriores generales. Un crecimiento que le permite convertirse en la tercera fuerza política de la provincia, aunque sin lograr representación parlamentaria.

A mucha distancia se sitúan Frente Amplio, con 735 votos (1,42%); Se Acabó la Fiesta, con 339 (0,65%), y Podemos, con 164 (0,31%).

La participación también ha experimentado un importante repunte en Soria. Con 52.149 votantes contabilizados, alcanza el 79,59%, más de 12 puntos por encima de las elecciones de julio de 2023.

Soria refuerza así el bipartidismo, con un PP que sale fortalecido de las urnas, un PSOE que mejora sus resultados y una formación sorianista que pierde buena parte del respaldo que consiguió hace tres años.