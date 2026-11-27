Liberan en 36 horas a un hombre secuestrado por el que pedían 700.000 €: registran una casa rural de Soria

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Policía de Francia, han liberado en apenas 36 horas a una persona secuestrada por una organización criminal a raíz de una deuda pendiente, por cuya liberación exigían 700.000 euros a su familia.

El operativo se ha saldado con la detención de tres integrantes del entramado, dos en La Junquera y uno en Calatayud, el registro de una nave en Guadalajara y de la casa rural donde pernoctaban en Soria, y el ingreso en prisión de los dos cabecillas por los presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, secuestro y lesiones.

Rescate de 700.000 euros

La investigación comenzó el 23 de octubre, tras conocerse mediante colaboración policial el secuestro de dos personas ocurrido esa misma madrugada en las inmediaciones de Madrid, logrando escapar uno de los retenidos.

El caso salió a la luz cuando el hermano de la víctima recibió una llamada desde un número desconocido en la que le reclamaban 700.000 euros.

Además, le remitieron un vídeo donde se veía al secuestrado inmovilizado, con el rostro cubierto en el suelo de una nave industrial, mientras un vehículo tipo SUV pasaba por encima de sus piernas y le provocaba un desplazamiento de rótula.

Las pesquisas permitieron localizar el vehículo en zonas de Guadalajara y Zaragoza e identificar a sus ocupantes en una gasolinera de la autovía A-2, donde adoptaban fuertes medidas de seguridad con cambios bruscos de velocidad y giros inesperados para eludir la acción policial.

Desde allí, los agentes siguieron al coche hasta una casa rural en la provincia de Soria en la que pernoctaban y desde la que, a la mañana siguiente, acudieron a Calatayud para hacer una compra abundante de comida y enseres con el fin de prolongar su estancia sin salir.

Huida a 196 km/h

La familia del secuestrado alertó de que los captores les habían comunicado un supuesto asesinato y difundido imágenes en las que el hombre parecía muerto y con un ojo mutilado.

Por ello, hizo temer que el vehículo con matrícula francesa que partió hacia la frontera en la tarde del día 24 transportara el cadáver para ocultarlo y huir a Francia.

Ante el aviso, la actuación policial en La Junquera interceptó el turismo, que circulaba a 196 km/h, y arrestó a sus dos ocupantes, identificados como los cabecillas del secuestro.

Poco después de esas detenciones, otros dos individuos abandonaron precipitadamente la vivienda de Soria en otro coche rumbo a Zaragoza.

A la altura de Calatayud, los agentes dieron el alto al vehículo, detuvieron a sus ocupantes y comprobaron que uno de ellos era la víctima secuestrada, que fue liberada 36 horas después de su captación y trasladada a un centro sanitario, donde se confirmó el desplazamiento de rótula.

En el registro de este coche se localizó el contrato de alquiler de una nave industrial en Guadalajara, empleada como zulo para esconder droga y torturar a la víctima, y dos matrículas francesas, presuntamente preparadas para ser colocadas al cruzar la frontera.

Registros: Soria y Guadalajara

Tras ser liberado, el hombre relató que fue secuestrado junto a un amigo que consiguió huir y que permaneció en distintos lugares para desorientarle, siempre con la cara tapada y en ocasiones inmovilizado con cinta americana mientras sufría agresiones y torturas.

Recibió asistencia médica y protección policial en España hasta que al día siguiente tomó un vuelo para reencontrarse con su familia.

En el marco de la operación se practicaron dos entradas y registros: uno en la nave industrial alquilada cerca de la autovía A-2 en Guadalajara, donde se hallaron bridas, documentación y restos de ADN de la víctima, y otro en el inmueble de Soria donde pernoctaba el grupo.