Agentes de la UCO realizan un registro en el Ayuntamiento de Soria El ESPAÑOL

El caso Fuentona del Ayuntamiento de Soria suma una quinta prórroga del secreto de las actuaciones

La investigación sobre las presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos del Ayuntamiento de Soria continúa bajo secreto.

El Juzgado de Instrucción número 3 ha acordado ampliar por quinta vez esta medida durante un mes más, hasta el próximo 22 de diciembre.

La decisión figura en un auto dictado el pasado 18 de noviembre por la Sección de Instrucción (Plaza 3) del Tribunal de Instancia de Soria.

La nueva prórroga entró en vigor el día 22 de este mes y mantiene las diligencias bajo secreto para permitir que avance la investigación.

El juez acordó la primera ampliación en julio y desde entonces ha renovado la medida en agosto, septiembre y octubre.

La cuarta prórroga comenzó el 22 de octubre. En resoluciones anteriores, el tribunal justificó estas ampliaciones por la complejidad de las diligencias, que no habían podido completarse dentro de los plazos previstos.

La operación Fuentona salió a la luz el pasado 23 de junio, cuando la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Soria, con el apoyo técnico de la Unidad Central Operativa (UCO), registró durante unas once horas las dependencias municipales.

El operativo se saldó con la detención de siete personas, entre ellas la entonces concejala de Medio Ambiente, Turismo y Comercio, Yolanda Santos. Todos los arrestados quedaron posteriormente en libertad.

Tras su detención, el PSOE de Soria solicitó la suspensión cautelar de la militancia de Santos y la apertura de un expediente informativo. Un día después, el 24 de junio, la edil renunció a su acta de concejala y a su militancia socialista tras quedar en libertad provisional.

En un comunicado, explicó que había tomado esta decisión por "responsabilidad personal e institucional".

La causa investiga presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal.

En el procedimiento también participan el PP y Vox como acusaciones populares. El juez admitió la personación de Vox en julio y la del Partido Popular en agosto.