Fallece un hombre de 60 años tras caer desde la cubierta de una casa en un pueblo de Soria mientras retejaba

Un hombre de unos 60 años falleció este sábado en un accidente laboral, tras caer desde la cubierta de una casa de Miño de Medinaceli (Soria), donde realizaba trabajos de retejado.

La sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León recibió una llamada a las 15.38 horas que avisaba de la caída de un varón desde la cubierta de una vivienda que se encontraba retejando en la calle de la Estación, en el término de Miño de Medinaceli (Soria) y que estaba inconsciente.

El 1-1-2 avisó de este accidente a la Guardia Civil de Soria y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una ambulancia de soporte vital básico y personal sanitario de Urgencias del centro de salud de Medinaceli.

Cuando se dirigían al lugar dos UVIs móviles, una de ellas del Servicio de Emergencias de Castilla-La Mancha (Sescam), fueron anuladas después de que el personal del centro de salud de Medinaceli confirmara el fallecimiento del hombre.