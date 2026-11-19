Los candidatos de Soria ¡Ya! durante su intervención de este jueves en la capital soriana Soria ¡Ya!

La formación Soria ¡Ya! ha exigido este jueves la finalización de la Autovía A-11 entre Soria y Valladolid tras 33 años de "promesas" y ha anunciado que, si obtiene representación en las elecciones generales del 29 de noviembre, llevará esta exigencia al Congreso y al Senado.

El partido recuerda que han transcurrido 33 años desde que el PP y el PSOE prometieron convertir la N-122 en autovía.

"Un soriano que tenía 18 años cuando el PP y el PSOE prometieron convertir la N-122 en autovía, tiene hoy 51. Si tiene hijos en edad de conducir, ya hacen por la nacional el mismo viaje que él hacía entonces", señala la formación.

"¿La veremos terminada algún día? Hay gente que oyó aquella promesa en 1993 y se ha ido sin verla cumplida. Y ahora sus hijos oyen otra vez que la autovía es una prioridad. El PP decía que era urgente. El PSOE decía que sería rápido. Lo único que llega siempre a tiempo es la siguiente promesa electoral", añade Soria ¡Ya!.

La formación defendió el día anterior en las Cortes de Castilla y León que la Junta exija al Gobierno de España la aceleración de los trámites pendientes. Al PP le recuerda que gobernó más de 14 años con José María Aznar y Mariano Rajoy, mientras que al PSOE le pide cuentas por los plazos anunciados.

"No vamos a parar ahora"

Y recuerda que el exministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente señaló que los tramos entre Quintanilla de Arriba y Tudela de Duero estarían en servicio a finales de 2025, cuando "según el contrato debían haberse terminado en 2023".

"En agosto de 2026 se abrió una parte y la previsión para completar esas obras se retrasó a la primera mitad de 2027", recuerda el partido.

"Después de 33 años turnándose en el Gobierno, ¿qué garantía nos dan PP y PSOE de que esta vez van a cumplir? La respuesta cabe en tres preguntas. ¿Cuándo se licita cada tramo? ¿Con qué dinero? ¿Cuándo podremos hacer todo el viaje por autovía?", cuestiona Soria ¡Ya!.

El partido, que lleva 25 años reivindicando esta conexión, afirma que si consigue representación el 29-N exigirá un calendario público, tramo a tramo, con financiación y fechas de licitación y de obra, y pedirá explicaciones cada vez que se incumpla un plazo.

"Llevamos 25 años empujando y no vamos a parar ahora. Cuando el 29-N los sorianos nos den voz en Madrid, van a tener a alguien allí preguntando por la A-11 también cuando se hayan quitado los carteles", afirma la formación.

"Queremos que quienes hoy empiezan a conducir por la N-122 puedan llevar algún día a sus padres a Valladolid por la autovía que les prometieron de jóvenes. Que puedan decirles, por fin, "ya está hecha", concluye Soria ¡Ya!.