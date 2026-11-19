La belleza de Vinuesa Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El pueblo más bonito de España con el mejor cordero con setas, puente romano, laguna glaciar y una iglesia del siglo XVI

Nos encontramos en pleno corazón de la comarca de Pinares, a apenas 36 kilómetros de Soria capital.

Estamos en uno de esos pueblos que enamoran. Vinuesa es una localidad con calles empedradas, sus casonas de piedra y sus paisajes la convierten en uno de los destinos imprescindibles de la provincia.

No es casualidad que forme parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2019, un reconocimiento que pone en valor su atractivo y su conservación.

Aunque en 2026 no ha conseguido situarse entre los diez pueblos mejor posicionados de la clasificación anual, Vinuesa mantiene intactos los motivos que la llevaron a formar parte de esta prestigiosa red.

Con más de 800 habitantes y una extensión de más de 143 kilómetros cuadrados, esta villa soriana reúne historia, arquitectura, naturaleza y una gastronomía que tiene en el cordero con hongos uno de sus grandes reclamos.

Recorrer Vinuesa es descubrir un conjunto urbano en el que la arquitectura tradicional pinariega sigue siendo protagonista.

Las casas de piedra, las galerías, las balconadas de madera, los grandes portones y las calles empedradas dibujan una estampa característica de esta zona de Soria.

Entre sus construcciones más destacadas se encuentra la Casa de los Ramos, uno de los mejores ejemplos de arquitectura tradicional de la localidad.

También sobresalen el Palacio de Don Pedro de Neyla y el de los Marqueses de Vilueña, además de otras casonas vinculadas a la nobleza y a las familias que marcaron la historia económica de Vinuesa.

La Calle Luenga constituye una de las principales arterias del casco histórico y permite contemplar buena parte de este legado. Sus edificios, algunos con escudos labrados en sus fachadas, reflejan la importancia que tuvo la localidad durante los siglos XV y XVI.

Otro de los espacios imprescindibles es la Plaza Juan Carlos I, donde se concentra buena parte de la vida de la villa.

Junto al Ayuntamiento, la iglesia y el seminario, este espacio conserva el carácter tradicional de Vinuesa y ofrece una buena muestra de su arquitectura.

Muy cerca se encuentra la Plaza Plazuela, rodeada de casas señoriales de los siglos XVIII y XIX.

Allí destacan el antiguo Palacio de los Hedilla, la Casa de los Muñoz y el rollo jurisdiccional de 1776, que recuerda el título de Villa concedido a la localidad por Carlos III.

El patrimonio religioso también ocupa un lugar destacado. La iglesia de Nuestra Señora del Pino, un templo de estilo gótico-renacentista del siglo XVI, es uno de los edificios más representativos de Vinuesa.

Su torre campanario de estilo herreriano y sus retablos convierten su visita en una parada imprescindible para conocer la historia artística de la localidad.

El Portalejo es otro de los lugares con más personalidad. Sus escaleras empedradas y sus estrechas calles conectan la parte alta y baja del casco urbano, ofreciendo un recorrido por algunos de los rincones más pintorescos de la villa.

Para quienes quieran conocer mejor las historias que esconden sus calles, la experiencia 'Villa de historias y leyendas' permite descubrir algunos de sus enclaves más significativos.

La Laguna Negra

Pero Vinuesa no solo destaca por su patrimonio. Su ubicación, en plena comarca de Pinares, permite disfrutar de algunos de los paisajes más espectaculares de la provincia de Soria.

Uno de sus grandes atractivos es la Laguna Negra, un espacio natural de origen glaciar que se ha convertido en una de las visitas imprescindibles de Castilla y León.

Rodeada de montañas y extensos pinares, ofrece una estampa que cambia con cada estación y que invita a recorrer sus senderos.

El entorno también permite acercarse al embalse de la Cuerda del Pozo, disfrutar de los paisajes del río Revinuesa o descubrir parajes como San Mateo, donde la ermita y los restos de la antigua calzada romana recuerdan la estrecha relación entre historia y naturaleza.

Las rutas de senderismo entre pinares centenarios completan una oferta que convierte a Vinuesa en un destino especialmente atractivo para quienes buscan tranquilidad, turismo rural y actividades al aire libre.

El sabor más tradicional

Y después de recorrer sus calles, descubrir sus palacios y disfrutar de sus paisajes, llega otro de los grandes motivos para visitar Vinuesa: su gastronomía.

La riqueza micológica de la comarca de Pinares tiene un papel protagonista en la cocina local.

Los hongos, especialmente durante la temporada de recolección, forman parte de numerosas recetas tradicionales y encuentran en la carne de cordero una combinación especialmente sabrosa.

Uno de los platos que mejor representa esta unión es el cordero con hongos, un guiso elaborado con ingredientes sencillos y productos de la tierra que destaca por su sabor y su preparación a fuego lento.

La receta comienza rehogando el cordero, previamente sazonado, en una tartera con aceite de oliva y tres dientes de ajo cortados en láminas. Cuando la carne está dorada, se incorpora vino de Jerez y un poco de agua, dejando que cueza lentamente durante unos veinte minutos.

Mientras tanto, en otra cazuela se doran cinco dientes de ajo bien picados.

Después se añaden los hongos, previamente limpios, y se rehogan durante unos minutos antes de incorporar un chorro de vino blanco. La mezcla se deja guisar otros veinte minutos y se ajusta de sal.

El toque final llega con el perejil picado, que se incorpora tanto a la carne como a los hongos.

Una vez preparados, estos últimos se vierten sobre el cordero para integrar todos los sabores y servir el plato bien caliente.

Se trata de una elaboración muy ligada a la temporada micológica. Cuando los hongos no están disponibles, la receta también puede prepararse con champiñones, manteniendo la esencia de este guiso tradicional.