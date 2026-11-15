El partido animalista Pacma se manifiesta en Medinaceli en contra de la celebración del Toro Jubilo. Fotografía: Concha Ortega / ICAL.

Pacma vuelve a Medinaceli y redobla su ofensiva contra el Toro Jubilo tras más de 15 años de lucha

El Partido Animalista PACMA reunió este sábado, 14 de noviembre, a alrededor de un centenar de personas en Medinaceli (Soria) para exigir el fin del Toro Jubilo, festejo en el que se prenden dos bolas de fuego sujetas a los cuernos de un toro y que “ha provocado la muerte de varios animales a lo largo de su historia”.

La protesta duró una hora y transcurrió de forma “pacífica” en el marco de un amplio dispositivo de seguridad. La Guardia Civil escoltó a los manifestantes durante todo el acto, “frente a un silencio total por parte de vecinos y viandantes”.

Durante la concentración “se corearon consignas contra el festejo” y se dio lectura a un “emotivo” manifiesto en defensa del toro por parte de Vannesa McDermott, coordinadora del partido en Madrid.

También intervinieron el presidente de Pacma, Javier Luna, la vicepresidenta, Cristina García, y el candidato a la presidencia del Gobierno, Asier Esparza.

16 años de lucha

En 2010, Pacma entregó 18.000 firmas contra el Toro Júbilo ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.

En 2014, el Partido Animalista respaldó su denuncia con un informe veterinario sobre los efectos físicos y psicológicos de la sujeción forzada y del fuego sobre el animal.

En 2023, la formación política recurrió el acuerdo municipal relativo a la celebración del festejo.

En 2024 obtuvo una sentencia favorable en primera instancia y consiguió su suspensión cautelar, pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León revocó después la sentencia al considerar que el acuerdo municipal impugnado era un acto de trámite.

La suspensión cautelar quedó sin efecto en septiembre de 2025 y, en julio de 2026, el Tribunal Supremo inadmitió el recurso de casación de Pacma en ese procedimiento.

En un nuevo procedimiento, Pacma formalizó en julio de 2026 una nueva demanda contra la celebración del Toro Júbilo y recurrió la declaración del festejo como Bien de Interés Cultural, aprobada por la Junta de Castilla y León.

Tras la concentración de este sábado, el Partido Animalista reafirmó que mantendrá ambas vías judiciales para “lograr la prohibición del cruel festejo y la anulación de esa declaración”.