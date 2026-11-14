El secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez y la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García en un encuentro de alcaldes en Soria. Fotografía: Concha Ortega / ICAL.

Martínez denuncia que la Junta deja sin ejecutar nueve de cada diez euros de fondos europeos: “Necesitamos un giro de guión”

Carlos Martínez, secretario general del PSOE de Castilla y León y la presidenta de los socialistas europeos, Iratxe García, han participado en la mañana de este sábado, 14 de noviembre, en un encuentro de alcaldes en Soria.

“Estamos en un momento importante en el que el liderazgo político es clave a la hora de poner encima de la mesa en el debate mediático la necesidad de no ir a las fórmulas simplistas de la resolución de los problemas”, ha explicado Carlos Martínez.

El secretario general del PSOE de Castilla y León ha indicado que “se están visualizando dos formas de entender la política pública” que “consisten en dar solución a esos problemas reales” o “hablar del debate permanente entre sanchismo y antisanchismo”.

“Se está jugando mucho Europa porque existen dos modelos claros. El que resolvió la crisis de 2008 con austeridad y el sacrificio de nuestros derechos fundamentales, generando mayores desigualdades” o el “modelo que ha sabido afrontar la pandemia y la concatenación de las crisis que ha puesto el foco en mejorar la vida de las personas”, ha añadido.

Ha hablado de unos Fondos Next Generation que “han permitido transformar Soria, Castilla y León y el país” para estar “en un momento de bonanza económica”.

“Esto solo se hace con un liderazgo político como el que se ha tenido en España y por parte de Iratxe y el presidente Sánchez para apuntar que la austeridad no podía ser la respuesta”, ha añadido Martínez.

“Cuando me escucháis hablar en las Cortes autonómicas de la necesidad de que Castilla y León sea escuchada es lo que nos jugamos ahora mismo. No puede ser que el debate autonómico no exista en la campaña”, ha explicado.

Martínez ha pedido un liderazgo político que “cuando vayan a Europa tengan una voz propia y hablen de cohesión o de pobreza”.

“Si algunos pretenden aplaudir al señor del pelo naranja o las políticas de austeridad del Ministerio de Defensa para aumentar la tarta presupuestaria, de algún sitio tiene que salir. Va a salir de lo más débil”, ha explicado Martínez.

El líder de los socialistas en Castilla y León ha hablado de los Fondos Europeos y de su gestión, añadiendo que en la Comunidad “nueve de cada diez euros de Fondo Social Europeo y FEDER no se han ejecutado”.

“Están siendo devueltos por su incapacidad de gestión. Eso es algo que hay que denunciar. Los recursos tienen que llegar”, recalcando que “nueve de cada diez euros se están perdiendo”, ha finalizado, para pedir un “necesitamos un giro de guión”.

“Europa se juega mucho”

“Lo que nos jugamos el 29 de noviembre es que la Europa que hoy conocemos y necesitamos pueda seguir existiendo y eso será con un gobierno progresista como el de Pedro Sánchez”, ha afirmado Iratxe García.

La presidenta de los socialistas europeos ha defendido que Europa “tiene grandes desafíos” en un momento en el que “la esfera internacional está provocando problemas fundamentales en el coste de la vida de las familias”.

“La Europa que afronte esta situación va a depender mucho de los gobiernos nacionales. Hoy, en España gracias a un gobierno socialista hemos conseguido que Europa no se resigne y siga hablando de solidaridad, justicia, igualdad de oportunidades y nos estamos jugando mucho”, ha afirmado.

Iratxe García ha apuntado que la actividad parlamentaria sigue en Bruselas y que el jueves, cuando comenzaba la campaña, llegó con “mensajes de apoyo de todo el progresismo europeo” ante “lo mucho que Europa se juega con las elecciones en España”.

“En estas elecciones donde hay que decidir dos modelos muy diferentes, esa Europa y España que avanza y que, apuesta por la igualdad, por lo público y por una España y una Europa que defiendan la dignidad y el derecho internacional”, ha finalizado.