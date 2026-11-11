Martínez, con los sindicatos ante los que quieren regresar a los tiempos en “blanco y negro” y pide “vivienda digna”

El secretario general del PSOE CyL, Carlos Martínez, ha lamentado que durante el día de hoy haya habido que reivindicar también un derecho consolidado en la Constitución como es el de la huelga.

Así lo ha señalado Martínez momentos antes de participar en la manifestación con motivo de la huelga general en Soria, donde ha afeado los calificativos vertidos sobre los sindicatos por parte de aquellos que quieren regresar a los tiempos en “blanco y negro”.

En este sentido, ha reconocido el “papel insustituible” de las organizaciones sindicales, situadas en la defensa de los derechos de la ciudadanía, frente a quienes dan la espalda a las demandas sociales.

Los motivos de la huelga, ha dicho, se han escuchado con fuerza en numerosas provincias del país porque, ha insistido, las reivindicaciones responden a necesidades básicas y urgentes que no pueden ser ignoradas.

Entre ellas, ha situado como eje prioritario “el acceso a la vivienda digna” como un “derecho fundamental básico, cuya solución no pasa únicamente por la intervención del mercado”, sino por “garantizar salarios suficientemente dignos que permitan a las familias equilibrar sus economías y acceder a un techo”.

Del mismo modo, ha defendido la garantía de unos “servicios públicos robustos como el único motor real de igualdad de oportunidades”, especialmente en territorios despoblados como Soria y el conjunto de Castilla y León, donde “sin políticas públicas firmes el desarrollo resulta inviable”.