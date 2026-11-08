La candidata del PP al Senado por Ávila, Alicia García, durante su visita a Soria de este domingo Concha Ortega ICAL

Alicia García acusa a Sánchez de ser "el epicentro de la corrupción" y a Puente de dimitir por "cálculos electorales"

La candidata del PP al Senado por Ávila y portavoz en la Cámara Alta, Alicia García, acusó este domingo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de ser "el epicentro del terremoto de la corrupción" y al exministro de Transportes y Movilidad Sostenible Óscar Puente de dimitir "por cálculos electorales".

García señaló que "no se entiende la corrupción sin Sánchez y no hay ningún caso de corrupción en que no esté Sánchez metido en el ajo". "Es el epicentro del terremoto de la corrupción que sacude España", denunció

Y aseguró que Puente "no ha dimitido por respeto a las víctimas, que no se equivoquen, ni tampoco por dignidad, sino por cálculos electorales, única y exclusivamente".

Así lo trasladó durante un acto de los populares celebrado en Soria, junto al presidente del PP de Soria y de la Diputación, Benito Serrano, también candidato del PP al Senado por la provincia; y Tomás Cabezón, candidato al Congreso.

En este sentido, García anunció que su partido facilitará a los emprendedores del medio rural un bonus de 15.000 euros. También señaló que con Feijóo, la PAC "estará garantizada y blindada".

"Así se ha comprometido y así será si los españoles le dan su confianza. El 29 de noviembre hay que elegir entre decencia y delincuencia, hay que elegir entre Feijóo y Sánchez. Nosotros queremos trasladar estos mensajes de tranquilidad, de que es el momento de la gestión, de la decencia, del rigor y, desde luego, también de la experiencia", resumió.

La candidata agradeció a los candidatos por Soria que "den un paso al frente" para defender a la provincia en Madrid e hizo hincapié en la figura del senador José Manuel Hernando.

Le atribuyó la aprobación de dos leyes en la Cámara Alta, la de Montes y la Ley del Mecanismo de Garantía Rural, "impulsadas por un soriano", pero que están "bloqueadas" por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "a las órdenes de Pedro Sánchez".

"Esperamos que el próximo 29 de noviembre, los sorianos, los castellanos y leoneses y los españoles elijan el cambio necesario que representa Alberto Núñez Feijóo y aprobemos estas leyes", indicó.

García señaló que el PP ha aprobado 41 leyes gracias a su mayoría absoluta, pero están frenadas por la "delegada de Sánchez". A su juicio, son "leyes Feijóo, son prioritarias y todas ellas tienen el compromiso del Partido Popular para que salgan adelante".

Fiscalización de la corrupción

Por otro lado, Alicia García recordó que durante esta legislatura el Senado "ha fiscalizado la corrupción" con la celebración de diferentes comisiones de investigación, "pero aunque la Cámara se ha disuelto, los escándalos de Sánchez no paran".

Y mencionó que esta misma semana se han conocido tres "graves escándalos que acechan y que acorralan más al Gobierno de Sánchez".

Entre ellos, como ya valoró ayer en Valladolid Núñez Feijóo, citó la detención "del chofer de Sánchez", la entrada de la UCO de la Guardia Civil en Adif en busca "de contratos amañados y con mordidas", también con una investigación abierta por la Fiscalía Europea para conocer el destino de los fondos europeos para garantizar la seguridad en el corredor Madrid-Sevilla.

Y el "tercer escándalo, totalmente indecente e inaceptable", en referencia al reparto de "bonus millonarios" de los directivos de Adif "cuando los familiares de las víctimas del trágico accidente en Urda estaban enterrando a sus muertos".

En este sentido, recalcó que la "corrupción la paga Soria y Castilla y León, porque además de haber robado a manos llenas, han subido los impuestos hasta cien veces, ha habido más recursos que nunca a través de los fondos europeos y los servicios públicos están peor que nunca".

Criticó que "no hay ni una infraestructura nueva, los trenes no existen o llevan parados 18 meses”; y todo ello, esgrimió, porque “ese dinero se ha ido por el sumidero de la corrupción del ‘sanchismo’, pero no ha venido a Soria".

"Lo único que no ha tenido Soria es un Gobierno durante estos ocho años a la altura de lo que necesitan los sorianos", concluyó.

Además, García garantizó el apoyo del candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, con las "provincias de interior" y prometió un plan de choque para que los jóvenes puedan vivir en el medio rural y "facilitar" la vivienda "con impuestos cero para aquellos que quieran vivir en él".