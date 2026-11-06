Colegiata de Berlanga de Duero. Los Pueblos Más Bonitos de España

El pueblo más bonito de España con un plato de bacalao único, castillo y calles medievales y una colegiata del siglo XVI

El gran Antonio Machado recogió una referencia a estas tierras en La tierra de Alvargonzález, incluida en su obra Campos de Castilla.

En el relato, un campesino recuerda al poeta que la historia de Alvargonzález se conocía y se cantaba por tierras de Berlanga.

“Siendo niño, oí contar a un pastor la historia de Alvargonzález, y sé que anda escrita en papeles y que los ciegos la cantan por tierras de Berlanga".

Así, en plena provincia de Soria, se encuentra Berlanga de Duero, una villa que guarda siglos de historia entre sus murallas.

Su imponente castillo, su colegiata renacentista y sus calles llenas de memoria la han convertido en uno de esos destinos que merece la pena descubrir sin prisas.

Desde septiembre de 2025, esta localidad soriana forma parte de Los Pueblos Más Bonitos de España, una distinción que reconoce el valor de su patrimonio, su conservación y su atractivo turístico.

Pero Berlanga tiene mucho más que ofrecer porque también es tierra de tradiciones gastronómicas, de historias sorprendentes y de referencias literarias que han llegado hasta las páginas de Antonio Machado.

La Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España nació en 2010 como una iniciativa sin ánimo de lucro destinada a proteger, conservar y promocionar el patrimonio rural español.

Su objetivo es dar visibilidad a pequeñas localidades que destacan por su belleza, su arquitectura, su historia y su autenticidad.

La red cuenta actualmente con 126 pueblos repartidos por 17 comunidades autónomas, según los datos oficiales actualizados el 4 de noviembre de 2026.

Una villa medieval

Berlanga de Duero es un municipio de la provincia de Soria, en Castilla y León, y capital de la comarca que lleva su mismo nombre.

Con alrededor de 800 habitantes, esta localidad conserva una identidad profundamente ligada a la historia castellana.

Sus orígenes se remontan a épocas antiguas, aunque fue durante la Edad Media cuando adquirió una especial relevancia estratégica.

Pasear por sus calles permite descubrir restos de antiguas murallas, plazas históricas, edificios renacentistas y rincones que recuerdan el esplendor que vivió la villa durante siglos.

Qué ver

Uno de los grandes atractivos de Berlanga de Duero es su conjunto monumental.

La localidad reúne diferentes edificios y espacios históricos que permiten conocer su importancia a lo largo de los siglos.

Situado sobre una elevación que domina el municipio, el castillo es una de las imágenes más reconocibles de la localidad.

Su origen está relacionado con las antiguas fortificaciones medievales, aunque el conjunto que se conserva responde a las transformaciones realizadas durante los siglos posteriores.

La fortaleza adquirió especial protagonismo bajo el impulso de los Duques de Frías.

Sus murallas y estructuras defensivas recuerdan el papel estratégico que desempeñó Berlanga en la frontera del Duero.

La colegiata

Otro de los grandes tesoros de Berlanga es la colegiata de Santa María del Mercado, un templo levantado durante el siglo XVI que constituye uno de los mejores ejemplos de iglesia gótica de planta de salón de Castilla y León.

Las obras comenzaron en 1526 y se prolongaron durante buena parte del siglo XVI.

Su construcción fue impulsada por los Duques de Frías, que promovieron la unión de las diez parroquias que existían anteriormente en la localidad.

Murallas medievales

Berlanga conserva diferentes vestigios de su antiguo recinto amurallado.

Entre ellos destaca la Puerta de Aguilera, uno de los accesos históricos que permiten imaginar cómo era la villa cuando sus defensas protegían a sus habitantes.

El patrimonio de Berlanga también incluye los restos de su antiguo palacio, vinculado a los señores de la villa, así como el rollo gótico, una de las construcciones históricas que todavía se pueden contemplar en el municipio.

La gastronomía

La visita a Berlanga de Duero no estaría completa sin sentarse a la mesa y allá vamos.

Su gastronomía conserva la esencia de la cocina tradicional castellana, con influencias aragonesas y recetas que aprovechan los productos de la tierra.

Entre sus elaboraciones más características destaca el figón, un plato de bacalao que constituye una de las señas de identidad gastronómicas de la localidad.

Se trata de una receta tradicional vinculada antiguamente a las ferias de ganado que se celebraban en Berlanga.

Los tratantes y visitantes acostumbraban a degustar este guiso, que se prepara con bacalao desalado, aceite, pimentón y guindilla.

Una elaboración sencilla, con un punto picante, que demuestra cómo la cocina popular ha sabido convertir ingredientes humildes en platos con personalidad propia.

También forman parte de la tradición culinaria de la zona las patatas con congrio seco, el arroz con gallina y los distintos productos derivados de la matanza del cerdo.

Para terminar, merece la pena dejar sitio para la repostería tradicional, con dulces como las rosquillas, los sobadillos de aceite y manteca, las tortas de chicharrones y las harinosas.