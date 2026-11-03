Llevan a Anticorrupción los contratos del Belén de Navidad de Soria que comenzaron en la época de Carlos Martínez

El Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Soria ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por la contratación del Belén de Navidad de la Plaza Mayor.

Lo hace al considerar que podría haberse producido una duplicidad en el pago de determinados trabajos que ya estaban contemplados en el contrato municipal de mantenimiento de parques y jardines.

Así lo ha anunciado este martes el portavoz popular, Javier Jiménez, quien ha reclamado al equipo de Gobierno socialista que aporte la documentación que permita aclarar cómo se han gestionado estas adjudicaciones durante los últimos años.

La denuncia, según ha explicado Jiménez, fue presentada el pasado 9 de junio y recoge distintos expedientes de contratación, resoluciones y documentación municipal.

El PP ha decidido hacerla pública ahora, después de que el Ayuntamiento anunciara el pasado 26 de octubre una nueva licitación para el Belén de Navidad de 2026, con un presupuesto de 56.579 euros y con el exalcalde Carlos Martínez al frente.

El portavoz popular ha insistido en que la cuestión no tiene que ver con la calidad de la instalación navideña, sino con la gestión del dinero público y la posible coincidencia de prestaciones entre distintos contratos.

"Nadie quiere pagar dos veces por el mismo trabajo", ha afirmado Jiménez, que considera que el Consistorio debe demostrar que los servicios contratados por separado no estaban ya incluidos en otras obligaciones contractuales.

El origen de la controversia se remonta al contrato formalizado el 4 de septiembre de 2012 con la empresa Taler para el mantenimiento de parques y jardines de la ciudad.

Según ha recordado el portavoz del PP, aquel documento incluía expresamente el montaje, desmontaje, ornamentación y mantenimiento del tradicional Belén de Navidad de la Plaza Mayor, con una valoración económica orientativa de 14.000 euros para esa actuación.

El contrato venció en 2018, aunque, de acuerdo con la documentación a la que ha hecho referencia Jiménez, el Ayuntamiento requirió a la empresa que continuara prestando el servicio hasta que se produjera una nueva adjudicación.

El portavoz popular sostiene que TALER realizó los trabajos correspondientes al Belén durante las campañas de 2018 y 2019 y cuestiona qué cambió a partir de 2020 para que el Consistorio comenzara a contratar esta instalación de manera independiente.

"¿Se modificó el contrato con Taler? No lo sabemos. ¿Se descontaron de su precio las prestaciones que dejaron de realizarse? Tampoco lo sabemos", ha señalado. El PP reclama que el Ayuntamiento aporte los informes y resoluciones que justifiquen el cambio de criterio y expliquen por qué las obligaciones recogidas en el contrato de parques y jardines dejaron de cubrir determinados trabajos relacionados con el Belén.

Según los datos expuestos por Jiménez, desde 2020 el Ayuntamiento ha adjudicado sucesivos contratos para la instalación navideña por un importe acumulado de 287.150 euros.

El desglose presentado por el PP recoge 12.000 euros en 2020, 17.930 en 2021, 52.030 en 2022, otros 52.030 en 2023 y 76.580 euros tanto en 2024 como en 2025.

El portavoz ha puesto especial atención en el incremento registrado entre las campañas de 2021-2022 y 2022-2023, cuando el importe pasó de 17.930 a 52.030 euros.

Una subida de 34.100 euros que, a juicio de los populares, necesita una explicación detallada sobre los materiales empleados, la superficie instalada, los medios humanos y las nuevas prestaciones incorporadas.

"Necesitamos saber cuánto fue más grande el Belén, qué materiales adicionales se utilizaron y cuál fue su coste", ha reclamado Jiménez, que también ha preguntado por el destino de los elementos decorativos y florales que, según ha indicado, debían reinvertirse en la ciudad.

La vinculación familiar

Otro de los aspectos que recoge la denuncia es la vinculación familiar de la empresa adjudicataria con el entonces alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, actual secretario general del PSOE de Castilla y León.

Jiménez ha querido precisar que el parentesco, por sí solo, no acredita ninguna irregularidad, aunque considera que constituye un elemento que exige especial transparencia en la contratación pública.

"El parentesco obviamente no demuestra por sí solo una irregularidad, pero cuando se adjudican sucesivos contratos a una empresa vinculada familiarmente con un responsable político, y más con la magnitud del entonces alcalde, la obligación es la transparencia y comprobar posibles conflictos de interés", ha manifestado.

El PP también cuestiona la participación de personal de la empresa TALER y de trabajadores y medios del almacén municipal en las labores de instalación del Belén.

Según la documentación que asegura haber aportado a la Fiscalía, durante la campaña de 2024 participó personal de TALER y en la de 2025 se constató la presencia de trabajadores y medios municipales.

Los populares quieren conocer qué tareas realizó cada parte, si esas colaboraciones estaban contempladas en los pliegos y quién asumió su coste.

"Si el contrato adjudicado a la empresa contemplaba la aportación de medios materiales y personales, ¿qué tareas ejecutaron exactamente los empleados de TALER y cuáles los empleados municipales?", ha planteado Jiménez.

El portavoz ha recordado además que, en el pleno del pasado 30 de enero, el portavoz del equipo de Gobierno, el socialista Expósito, reconoció que el contrato de parques y jardines estaba vencido, aunque la empresa seguía obligada a prestar el servicio hasta que se formalizara una nueva adjudicación. Para Jiménez, esa explicación refuerza la necesidad de aclarar por qué las obligaciones relativas al Belén se han venido contratando por separado.

El PP pide explicaciones

La denuncia presentada ante el Ministerio Fiscal plantea, según ha explicado el portavoz popular, la posible relevancia penal de determinadas actuaciones, entre ellas una eventual prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.

No obstante, Jiménez ha subrayado que corresponde exclusivamente a los tribunales determinar si se ha cometido algún delito.

"No nos corresponde a nosotros declarar que se ha cometido un delito. Eso corresponde exclusivamente a los tribunales, pero nuestra obligación es poner en conocimiento de las autoridades competentes los hechos que consideramos relevantes y solicitar que se comprueben", ha señalado.

Ahora será la Fiscalía la que decida si abre diligencias de investigación o archiva la denuncia. Jiménez ha indicado que el Ministerio Fiscal dispone inicialmente de seis meses para adoptar una decisión, un plazo que puede ser prorrogado. El PP no contempla por el momento acudir directamente a los juzgados y esperará a conocer la decisión de Anticorrupción.

De cara a la nueva licitación para las Navidades de 2026, el Grupo Popular exige al alcalde de Soria que aclare las dudas planteadas antes de adjudicar el contrato y que compruebe expresamente que no se vuelven a contratar prestaciones ya incluidas y retribuidas en otro servicio municipal.

"Los sorianos tienen derecho a algo más que una nueva factura. Tienen derecho a, al menos, una explicación", ha concluido Jiménez, que ha reclamado al regidor que dé la cara y presente un informe que justifique por qué son necesarios dos contratos para realizar estos trabajos.

"Este año, antes de encender las luces de Navidad, estaría bien que el Ayuntamiento aportara un poquito de luz sobre los contratos".