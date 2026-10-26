Gamarra asegura que el PP tiene "hambre de cambio" y plantea una regeneración institucional por ser "una emergencia"

La vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, aseguró hoy en Soria que su formación concurre a las elecciones generales con "hambre de cambio, y defendió una regeneración de las instituciones por ser "una emergencia".

La dirigente ‘popular’ comprometió que el futuro Gobierno de Alberto Núñez Feijóo garantizará la independencia judicial, impedirá los indultos a los corruptos y actuará conforme a criterios de moral y ética política.

“La reconstrucción nacional es una cuestión de moral política, de ética política. Esa regeneración es urgente. Es una emergencia y esa es la decencia que el PP y Alberto Núñez Feijóo quiere devolver a España y a todas las estructuras y todas las instituciones del Estado”, remarcó a Ical.

Gamarra compareció en la sede provincial del PP antes de participar en el Comité de Campaña y en un encuentro con funcionarios de prisiones, acompañada por los candidatos al Congreso y al Senado, Tomás Cabezón y Benito Serrano.

Durante su alocución acusó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber colonizado las principales instituciones para controlarlas y utilizarlas en beneficio propio, y situó su recuperación entre los objetivos de una próxima legislatura con el PP al frente del Ejecutivo.

La dirigente ‘popular’ cuestionó los beneficios penitenciarios concedidos a condenados por terrorismo que, señaló, “no colaboraron con la Justicia ni han mostrado arrepentimiento”.

Además, subrayó que esas decisiones adoptadas por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez fueron a cambio de obtener el respaldo parlamentario de EH Bildu, y consideró que constituye una línea que una sociedad democrática no debe permitir que se cruce.

"Se van a acabar los indultos a los corruptos, evidentemente. Blindaremos las instituciones, un Poder Judicial independiente e imparcial, respetado por el poder Ejecutivo y por el Legislativo", añadió, antes de reclamar “un fiscal general del Estado que persiga el delito”, afirmó.

Respecto a los compromisos del PP con Soria, Gamarra reiteró, como ya hizo Alberto Núñez Feijóo, que se aplicará una fiscalidad diferenciada para Soria, Cuenca y Teruel si el PP llega al Gobierno, y defendió esta medida como una herramienta para mantener la población, mejorar la competitividad de los territorios despoblados y garantizar el acceso a los servicios públicos en condiciones de igualdad.

La vicesecretaria sostuvo que Europa reconoció esa necesidad, y acusó al PSOE de haber dejado la medida pendiente. En este sentido, señaló a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas como destinatarios de ese apoyo, y aseguró que un Ejecutivo ‘popular’ hará realidad el compromiso que su formación defendió durante los últimos años.

"No es ningún privilegio tener una fiscalidad diferenciada cuando de lo que estamos hablando es de poder mantener la población y poder hacer competitivo un territorio. Si Soria no tiene futuro, España no tiene futuro", añadió.

Respecto a las infraestructuras, Gamarra aseguró que los proyectos pendientes planteados durante la comparecencia, entre ellos la A-15 y las conexiones con Navarra y La Rioja, formarán parte de la cartera del Ministerio de Fomento de un Gobierno del PP.

Asimismo, comprometió recuperar la planificación y la puesta en marcha de actuaciones que, denunció, “permanecieron bloqueadas o abandonadas durante los últimos ocho años”.

Gamarra atribuyó el bloqueo de las infraestructuras sorianas a un Ministerio que, denunció, dio prioridad a las "mordidas y las comisiones". Como ejemplo del deterioro de las comunicaciones, señaló que Soria acumula un año y medio sin servicio ferroviario y respondió a las advertencias de Sánchez sobre el riesgo de retroceso con un cambio de Gobierno. "Para retroceso, el que han vivido los sorianos durante estos ocho años en materia de infraestructuras. Ya no es que su tren llegue más tarde, que esto nos pasa a todos los españoles, es que el tren de Soria ya no está", afirmó.

Respecto al proyecto Numant-IA del Ministerio de Defensa relacionado con la inteligencia artificial, defendió que debe convertirse en una realidad y responder a las nuevas capacidades que necesitan las Fuerzas Armadas, y añadió que esa modernización debe servir también para dotar de infraestructuras del Estado a las provincias que las necesitan.

Sobre el centro de acogida de refugiados previsto en Soria, señaló que el PP someterá este tipo de proyectos a una planificación y a un análisis en profundidad con las provincias afectadas.

Funcionarios de prisiones

Gamarra destacó el compromiso del PP para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad, y aseguró que la formación trabaja por esa reivindicación desde la oposición ante el aumento de las agresiones y la desprotección del colectivo.

En el caso del centro penitenciario de Soria, denunció que solo dispone de un médico tres días a la semana y durante algunas horas. "¿Cómo es posible que en la prisión de Soria solo haya un médico tres días a la semana y algunas horas? ¿Es que acaso las enfermedades tienen hora y calendario? No. Es abandono. Volvemos a lo mismo. Y esto es lo que queremos cambiar", manifestó.

Por otro lado, la dirigente del PP calificó las elecciones del 29 de noviembre como las de mayor trascendencia de la democracia, y sostuvo que Soria sufrió ocho años de abandono por parte del Gobierno, con la complicidad del PSOE de Castilla y León.

En este aspecto, apeló al voto para promover el cambio, y defendió el derecho de los ciudadanos a contar con un Ejecutivo de personas honradas que trabaje para resolver sus problemas.

"Nosotros comparecemos a estas elecciones con hambre de cambio", aseguró. "Yo les animo a que lo hagan. A que promuevan el cambio. A que promuevan el cambio que España necesita y pide a gritos", añadió.

Por su parte, el candidato al Senado, Benito Serrano, aseguró que el PP afrontó la precampaña con ilusión, un equipo preparado y un proyecto para España y Soria.

Tras recordar la presentación de candidatos celebrada el domingo en Salamanca, señaló que Feijóo les reclamó "compromiso, responsabilidad y decencia", y pidió a los ciudadanos que mantengan la memoria sobre lo ocurrido durante los últimos años para impulsar un cambio de Gobierno.

El candidato al Congreso, Tomás Cabezón, afirmó que la formación recorrerá todos los rincones de la provincia y mantendrá encuentros con los colectivos que tienen reivindicaciones pendientes ante el Ejecutivo.

Asimismo, advirtió de que la formación no debe confiarse ante los comicios. "Hasta el 29 de noviembre todo voto hay que lucharlo", señaló, antes de comprometerse a impulsar los proyectos incluidos en el programa durante un Gobierno de Feijóo.