El alcalde de Toledo Emiliano Garcí­a Page (D) junto a Jesús Manuel Alonso (I) alcalde de Ágreda durante su visita a esta localidad soriana en el año 2013 Concha Ortega ICAL

El alcalde de Ágreda se plantea no votar al PSOE: "Hasta que Page no lidere no quiero ir en ninguna lista electoral"

El alcalde socialista de la localidad soriana de Ágreda, Jesús Manuel Alonso, ha vuelto a desmarcarse abiertamente de Pedro Sánchez.

Y esta vez ha ido un paso más allá: el veterano regidor, que gobierna su municipio desde 2007, ha reconocido que incluso se plantea no votar al PSOE en las próximas elecciones generales.

En declaraciones a la Cadena SER, Alonso ha cuestionado la continuidad de Sánchez como candidato socialista a la Presidencia del Gobierno y ha advertido de que mantenerlo al frente del partido "le va a pasar factura al PSOE".

A su juicio, "en este momento hay un gran rechazo social al presidente del Gobierno", al que reprocha haber asumido planteamientos de otras formaciones políticas para mantenerse en el poder, incluso cuando no resultan coherentes con los compromisos socialistas.

Sus discrepancias han llegado hasta el punto de poner en duda su propio voto, una posición especialmente llamativa en quien lleva casi dos décadas gobernando bajo las siglas del PSOE y ha sido senador durante dos legislaturas.

"Hasta que Page no lidere el partido no quiero ir en ninguna lista electoral"

El alcalde soriano no oculta sus preferencias. Su apuesta sigue siendo el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, con quien mantiene una estrecha relación y al que considera la persona adecuada para liderar el PSOE.

Alonso ha lamentado que García-Page haya sido "denostado y ninguneado dentro del propio partido a pesar de que ha ganado elecciones".

Sus diferencias con la dirección socialista también condicionan su futuro político.

El regidor ha reconocido que recibió una llamada de su partido durante la elaboración de las candidaturas al Congreso y al Senado, pero rechazó la posibilidad de incorporarse a ellas.

"Hasta que Page no lidere el partido no quiero ir en ninguna lista electoral", ha asegurado.

Respeta las listas de Soria, pero echa de menos a Cedazo

En cuanto a las candidaturas socialistas por Soria, encabezadas por Luis Rey al Congreso y Ana Alegre al Senado, Alonso ha asegurado que respeta la decisión del Comité Provincial, que las respaldó con cerca del 80% de los votos.

Sin embargo, ha echado en falta al alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, a quien considera un dirigente con suficiente respaldo electoral para reforzar cualquiera de las dos listas.

A su juicio, Cedazo podría haber contribuido a mejorar las opciones de los socialistas, aunque ha evitado cuestionar la capacidad de los candidatos finalmente elegidos.

No es la primera vez que Jesús Manuel Alonso se distancia de la línea oficial del PSOE.

Abogado de profesión, gobierna Ágreda desde 2007 y ha encadenado cinco victorias electorales por mayoría absoluta.

Su trayectoria política no le ha impedido mantener un discurso crítico con la dirección nacional del partido.

Ahora, ante la próxima cita con las urnas, sus diferencias con Pedro Sánchez le llevan incluso a cuestionarse si volverá a depositar una papeleta socialista.