El PSOE de Soria ha decidido mantener a su secretario provincial, Luis Rey, como cabeza de lista al Congreso Cedida

Luis Rey vence la batalla a Virginia Barcones y repite en la lista del PSOE de Soria al Congreso

El PSOE de Soria ha decidido mantener a su secretario provincial, Luis Rey, como cabeza de lista al Congreso de los Diputados en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.

Asimismo apuesta por la concejala del Ayuntamiento de la capital Ana Alegre para liderar la candidatura al Senado.

Las listas propuestas por la Ejecutiva Provincial han sido ratificadas este miércoles por el Comité Provincial con el 78,57% de los votos, según fuentes socialistas.

La decisión despeja las dudas sobre la composición de las candidaturas y deja fuera a Virginia Barcones, actual secretaria general de Protección Civil en el Ministerio del Interior, cuyo nombre había figurado entre los posibles aspirantes.

Finalmente, Luis Rey se mantiene al frente de la lista a la Cámara Baja, en una provincia que elige dos diputados.

Junto al secretario provincial, la candidatura al Congreso sitúa en el segundo puesto a Luis Belén Antón, diputada provincial. Como suplentes figuran José Javier Gómez y Ana Romero.

Renovación en la candidatura al Senado

La principal novedad se encuentra en la lista a la Cámara Alta, que estará encabezada por Ana Alegre, concejala en el Ayuntamiento de Soria.

La edil sustituye a Javier Antón, actual senador por la provincia y alcalde de la capital, que dejará su escaño en el Senado.

La candidatura se completa con José Peñalba, de El Burgo de Osma, y Gemma Hernández Ramos.

Con esta propuesta, los socialistas sorianos mantienen a su principal referente orgánico al frente de la candidatura al Congreso y apuestan por una nueva cabeza de lista para el Senado, en sustitución del actual representante provincial en la Cámara Alta.

Las listas, pendientes de la ratificación federal

Las candidaturas aprobadas por el Comité Provincial se remitirán ahora a la Comisión Ejecutiva Autonómica del PSOE de Castilla y León, que las trasladará a la Comisión Federal de Listas. Este órgano se reunirá este viernes en Madrid, un día antes de la celebración del Comité Federal del partido.

Será este procedimiento el que permita completar la tramitación interna de las listas socialistas para los comicios generales del próximo 29 de noviembre.