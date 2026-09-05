Una colisión entre dos ciclistas durante la contrarreloj de la Vuelta a Soria Máster obliga a suspender la etapa

Una colisión entre dos ciclistas en Talveila, durante la contrarreloj individual de 10 kilómetros de la V Vuelta a Soria Máster, ha obligado a suspender la etapa como ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La prueba, organizada por el CD Sport Navaleno, reunía este fin de semana a corredores de categorías máster en distintas etapas por Talveila, Muriel Viejo y Navaleno.

El suceso, como ha informado el 112 se ha producido a las 10:37 horas de la mañana cuando la Sala de Operaciones ha recibido aviso del incidente.

Les comunicaban que el kilómetro 6 de la carretera SO-P-5022 han sufrido un accidente dos bicis resultando heridos dos varones de unos 50 años.

Se dio aviso a Guardia Civil de Tráfico y COS de Soria y a Emergencias Sanitarias Sacyl que ha enviado recursos al lugar.

Hasta el lugar se ha desplazado un helicóptero sanitario, informa la Subdelegación del Gobierno en Soria.

La organización ha suspendido la etapa.