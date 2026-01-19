Muere un ciclista tras una colisión frontal con un camión articulado en Soria

Un ciclista ha perdido la vida este lunes en Soria después de colisionar frontalmente contra un vehículo articulado en el kilómetro 16,5 de la carretera SO-20.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Soria, el siniestro se ha producido sobre las 14:50 horas en el término municipal de Soria capital.

Como consecuencia del incidente, el ciclista ha perdido la vida. Por el momento, se desconocen los datos de filiación de la víctima. El aviso se ha trasladado a la Guardia Civil de Tráfico, a la Policía Local y al servicio de emergencias de Sacyl, que había movilizado una UVI móvil hasta el lugar.

Al mismo tiempo, la Guardia Civil ha abierto una investigación para tratar de esclarecer las causas que han provocado este accidente mortal en la provincia soriana.