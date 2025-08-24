Iván, el ciclista malagueño del Tenerife Cabberty que perdió la vida en la Vuelta a la Ribera: “Era un apasionado del deporte”

La Vuelta Ciclista Junior a la Ribera del Duero rinde homenaje a Iván Meléndez Luque, el corredor fallecido en su segunda etapa ICAL

El mundo del ciclismo está de luto tras el trágico accidente este sábado en la IX Vuelta Ciclista Internacional Junior a la Ribera del Duero que se cobraba la vida de un joven de 17 años. Se trata de Iván Meléndez Luque, vecino del municipio malagueño de Colmenar y perteneciente al equipo Cabberty U19 Team de Tenerife.

Una caída masiva en el cruce de la N-234 con acceso a El Amogable, en el monte Pinar Grande (Soria), acababa con su vida en la segunda etapa disputada entre Langa de Duero y la Laguna Negra.

Desde el Ayuntamiento de Colmenar han expresado su pésame por esta triste noticia: “Nuestro querido vecino y amigo Iván Meléndez Luque ha fallecido en un trágico accidente de ciclismo, el deporte que tanto amaba. Con tan solo 17 años nos ha dejado de manera inesperada, causando un dolor inmenso en toda nuestra localidad”.

El Ayuntamiento malagueño ha decretado tres días de luto oficial. “Iván era una persona querida, generosa y apasionada por el deporte. Su ausencia dejará un vacío imposible de llenar, pero su recuerdo permanecerá siempre entre nosotros. Descansa en paz, Iván. Te echaremos de menos y te estaremos siempre agradecidos por todo lo que nos diste y nos enseñaste”, han publicado en redes sociales.

También han mostrado sus condolencias desde el propio equipo Cabberty Tenerife y desde el Cabildo de Tenerife: “Queremos expresar nuestras más sinceras condolencias y todo nuestro apoyo a la familia y al club en estos momentos tan dolorosos”, han señalado.

Una fatal muerte que le llegó a Iván tras la caída múltiple con cerca de una decena de ciclistas implicados. Los servicios sanitarios asistieron a Iván Meléndez pero nada pudieron hacer para salvarle la vida.

La dirección de la Vuelta Ciclista a la Ribera del Duero comunicó la suspensión definitiva de todas las actividades por el fallecimiento del corredor y han convocado esta mañana una concentración en homenaje y recuerdo a Iván. Cientos de personas se reunieron en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos) arropando a la familia y amigos del deportista. Una ubicación “especialmente significativa”, según la organización, ya que allí estaba previsto que concluyera este mediodía la Vuelta.

Han sido muchas las muestras de dolor por la muerte de este joven ciclista, entre ellas, la del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que ha querido trasladar su pésame en redes sociales: "Conmocionado por el fallecimiento de un joven ciclista en un fatal accidente en la IX Vuelta a la Ribera. Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español".