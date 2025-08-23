Muere un ciclista de 19 años tras una caída masiva en la Vuelta Internacional Junior de la Ribera del Duero

La segunda etapa de la IX Vuelta Ciclista Internacional Junior a la Ribera del Duero se tiñó de luto este sábado.

Un corredor de 19 años, procedente de Tenerife, perdió la vida tras verse implicado en una caída masiva que se produjo en el cruce de la N-234 con acceso a El Amogable, en pleno corazón del monte Pinar Grande, en la provincia de Soria.

El accidente se produjo cuando el pelotón afrontaba el recorrido entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, un tramo exigente que reunía a 174 jóvenes promesas del ciclismo internacional.

A pesar de la rápida asistencia de los servicios sanitarios, el corredor no logró superar la gravedad de las heridas y falleció durante su traslado al hospital.

Etapa suspendida tras la tragedia

La Dirección de Carrera, tal y como ha comunicado a través de redes sociales, ha suspendido de manera definitiva la etapa tras confirmarse la noticia, mientras el pelotón se dirigía agrupado hasta el municipio más cercano.