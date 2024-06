Soria lidera un proyecto de investigación para reducir los contagios de enfermedades en guarderías

Una veintena de centros de Educación Infantil y 431 niños de Soria participan en un estudio de investigación, liderado por Sacyl e impulsado por el pediatra del área de Salud Almazán-Soria, Rafael Peñalver, para rebajar los contagios por virus y enfermedades contagiosas en menores escolarizados en las guarderías de la Junta.

El estudio plantea una serie de recomendaciones, muchas de ellas aplicadas, para minimizar los contagios más frecuentes por virus gastrointestinales, respiratorios de vías superiores y boca-mano-pie, principalmente. Muchas de las medidas higiénico sanitarias, según Peñalver, son de sobra conocidas pues se integraron a raíz de la propagación del COVID-19.

“Queremos determinar las infecciones y comprobar que si se aplican una serie de medidas higiénicas se reducen. El proyecto incluirá aplicar las medidas en la mitad del centro y en otras no para realizar una comparativa”, resalta a Ical para señalar que las guarderías son un foco de contagio de enfermedades.

Peñalver señala que se intentará mejorar las condiciones higiénico sanitarias como la ventilación, lavado de manos o limpieza de la zona de juegos, toda vez que el primer niño caiga enfermo para evitar que el resto de compañeros se contagien.

El proyecto arrancó con un equipo formado por cinco pediatras, tres residentes y una enfermera, pero en la actualidad ya se ha ampliado a once personas, ocho médicos y tres enfermeras pediátricas. “Todavía no se han realizado estudios en los que se evalúe el impacto de establecer una formación reglada en el profesorado y los padres de los alumnos para prevenir los diversos tipos de infecciones más frecuentes. Otros informes sí evalúan la eficacia de una medida aislada o en situaciones muy concretas o periodos muy cortos, pero no se han encontrado estudios que evalúen la eficacia de introducir un conjunto de medidas simultáneo en los centros educativos”, explica el doctor.

El proyecto incluye que lo largo de este año los padres de los pequeños participantes avisen a su centro infantil cuando su hijo está malo y de qué para realizar un registro de las enfermedades. Las infecciones registradas más frecuentes en los dos primeros meses del curso fueron de las vías altas, sobre todo catarros, y gastroenteritis.

El próximo curso se realizará una comparativa, totalmente aleatoria, entre dos grupos de guarderías. En uno se intervendrá y en el otro se seguirá como hasta ahora. Así, unas guarderías (grupo de no intervención), mantendrán las medidas de higiene y prevención de infecciones que se estén realizando habitualmente en cada una de ellas, mientras que en el otro grupo (de intervención), se implantarán unas medidas específicas concretas, se educará a trabajadores del centro y a los padres de los niños sobre prevención de enfermedades infecciosas y se les facilitará los recursos necesarios para ello. “El objetivo es evaluar a posteriori el impacto que esta intervención tiene en la salud de los niños".

Para ello los investigadores precisan la colaboración de los progenitores rellenando unos cuestionarios periódicamente y acudiendo a las charlas programadas. La aleatorización de las guarderías en uno u otro grupo se realizará al azar por los investigadores del estudio para darle la mayor credibilidad posible a este proyecto totalmente altruista.