El cabeza de lista al Congreso del Partido Popular, Pablo Pérez, tras ejercer su derecho a voto en el Centro Cívico de Nueva Segovia Nacho Valverde / ICAL

El PP gana las elecciones en Segovia y se repite el reparto de escaños: dos diputados para los populares y uno para el PSOE

El Partido Popular se ha alzado con la victoria en las elecciones generales de este 29-N en la provincia de Segovia tras obtener dos de los tres escaños en juego y superar el 43 % de los sufragios, con más del 94 % del voto escrutado.

Por su parte, el Partido Socialista (PSOE) logra el diputado restante al superar el 31 % de las papeletas.

De este modo, Pablo Pérez Coronado y Marta Puertas Paniagua ocuparían sendos escaños por parte del PP y José Luis Aceves Galindo, por el PSOE.

El respaldo electoral se traduce en más de 36.000 votos para la candidatura popular y cerca de 27.000 para la socialista.

Estos datos replican exactamente el reparto de representación parlamentaria registrado en los comicios de 2023, cita en la que el PP también obtuvo dos diputados (con el 45 % de los votos) y el PSOE uno (con el 30,5 %).

Aunque PP y PSOE vuelven a ser las únicas formaciones con representación por la circunscripción segoviana, Vox consolida su posición como tercera fuerza política.

El partido liderado por Santiago Abascal alcanza el 17 % de los apoyos tras sumar más de 15.000 votos, mejorando así los 12.500 que cosechó en las elecciones generales de 2023.

Además, Vox ha logrado imponerse como la lista más votada en dos municipios de la provincia: Fresno de la Fuente y Encinillas.

La jornada electoral en Segovia ha estado marcada por un notable incremento de la movilización ciudadana.

La participación se ha situado en el 82 %, lo que supone un aumento de más de siete puntos porcentuales respecto a la anterior convocatoria electoral, reduciendo la abstención hasta el 17 %.