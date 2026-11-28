La Diputación de Segovia impulsa la lectura en 22 bibliotecas con su campaña de animación

La Diputación de Segovia ha abierto este sábado, 28 de noviembre, la convocatoria para participar en la vigesimosegunda edición de la campaña de Animación a la Lectura en Bibliotecas Públicas.

Una iniciativa que persigue la realización de actividades de carácter teatral, cuentacuentos o talleres en las 22 bibliotecas de la provincia segoviana que están adscritas al Centro Coordinador de Bibliotecas.

En este sentido, serán los propios titulares de las bibliotecas quienes tienen que elegir y contratar las actuaciones en cuestión.

La campaña es impulsada por el área de Cultura de la institución provincial con el objetivo de fomentar el hábito de lectura, sobre todo entre los más pequeños.

La convocatoria se dirige a personas físicas y jurídicas que sean de Segovia o residan en la provincia, al menos con un año de antigüedad respecto del final del plazo de solicitud.

En el supuesto de ser más de un intérprete, la condición deberá acreditarse, como mínimo, en la mitad de los integrantes.

Respecto a las propuestas, además de promover el fomento de la lectura y el libro, han de contribuir a poner en valor las bibliotecas públicas como lugares de encuentro y cultura.

La solicitud de los interesados se puede presentar a través de la sede electrónica, junto a la documentación requerida en las bases de la convocatoria que están disponibles en la página web de la Diputación de Segovia.

De la misma manera, cada solicitante puede presentar una única instancia con un máximo de tres propuestas distintas, tanto en contenido como en formato, que deberán especificar los objetivos y el número máximo de participantes.

Para las actividades infantiles, la duración tiene que enmarcarse entre los 30 y los 60 minutos.

Las actuaciones se llevarán a cabo, con carácter general, en las bibliotecas de los municipios para favorecer el uso de estos espacios por parte de los habitantes.

Además, serán los propios actuantes quienes deban aportar los recursos materiales y humanos necesarios para el desarrollo de las actividades, incluido el desplazamiento y los objetos correspondientes.

El plazo para presentar solicitudes estará abierto desde el 30 de noviembre de este año hasta el 15 de enero de 2027.