El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de El Espinar con el dóssier de presupuestos para 2027. Ayto. El Espinar.

El Espinar exhibe músculo: casi 17 millones para 2027, superávit histórico, deuda cero y margen para seguir invirtiendo

El Pleno Extraordinario del Ayuntamiento de El Espinar ha dado luz verde este viernes, 27 de noviembre, al presupuesto de 2027, que fija un gasto de 16.989.451,80 euros —un 10,55% más que en 2026— frente a unos ingresos previstos de 17.059.780,70 euros.

Las cuentas arrancan con un superávit inicial de 70.328,90 euros, mantienen deuda cero financiera y comercial y han salido adelante con los ocho votos de PP y Vox frente a los cinco en contra de PSOE e Izquierda Unida.

Las inversiones reales dan un salto del 56,14% y alcanzan los 2.248.602,88 euros.

El grueso llega de vender parcelas del Patrimonio Municipal del Suelo (1.902.602,88 euros), completado con 346.000 euros de recursos propios.

Inversiones por núcleos y vías

La obra de mayor importe es la ampliación del Polideportivo Municipal de San Rafael, con 1.267.944 euros.

En La Estación de El Espinar se reservan 435.000 euros para renovar el pavimento de la carretera de la Garganta y más de 65.000 euros para mobiliario urbano y parques infantiles.

En el núcleo principal de El Espinar hay 116.859,60 euros para el Museo Etnológico y Gabarrero y 64.331,80 euros para rehabilitar el Auditorio Municipal.

Por su parte, Los Ángeles de San Rafael contará con 44.000 euros para cubrir su pista deportiva y 50.000 euros en transferencias corrientes para la Mancomunidad Intermunicipal.

El plan de asfaltado, acerado y vías públicas suma 513.467,48 euros, a los que se añaden partidas para zonas verdes, recintos deportivos, observatorio astronómico y rutas turísticas.

Plantilla y actividad social

El presupuesto incorpora tres plazas —un agente de Policía Local, un ayudante de obras y servicios y un puesto eventual de comunicación y transparencia— y estima una factura eléctrica de 205.000 euros en 2027 frente a los 340.000 euros de 2024 tras el proyecto IDAE-DUS 5000 en el alumbrado.

También garantiza recogida de residuos y punto limpio (1.150.000 euros), transporte urbano (275.000 euros) y presa del Vado de las Cabras (54.000 euros).

El programa cultural, deportivo, festivo y turístico recibe 1.389.500 euros y el Capítulo 4 destina 187.500 euros a subvenciones para clubes deportivos, asociaciones, cofradías, comerciantes, AMPAS y becas, además de mantener la gratuidad de las Escuelas Infantiles de El Espinar y San Rafael durante todo 2027.