Cuéllar descarta reservar dinero para Aquona en los presupuestos de 2027 hasta que se determine la indemnización

El Ayuntamiento de Cuéllar no consignará dinero en los presupuestos de 2027 para hacer frente a la indemnización reclamada por Aquona.

Al menos, hasta que se determine la cantidad definitiva que deberá abonar a la empresa. Así lo aseguró ayer el alcalde, Carlos Fraile, durante el Pleno ordinario de noviembre, en el que abordó la situación judicial entre ambas partes.

La sentencia estima parcialmente el recurso presentado por Aquona y reconoce su derecho a recibir una indemnización por la prórroga forzosa del servicio. Sin embargo, no acepta la totalidad de la reclamación de la empresa.

Además, deja pendiente la cuantía definitiva, que deberá establecerse en la fase de ejecución de sentencia.

En ese procedimiento se tendrán que aplicar las condiciones fijadas por el tribunal. Entre ellas, excluir las partidas que no estén justificadas y los periodos prescritos, así como limitar el beneficio industrial al 8%.

Por tanto, todavía no existe una cifra concreta que el Ayuntamiento deba pagar. Tanto Fraile como la interventora municipal, que también intervino durante el Pleno, insistieron en que será necesario iniciar un nuevo procedimiento judicial para calcular el importe. Un proceso que podría prolongarse durante más de un año.

Esta situación llevó al equipo de Gobierno a rechazar la propuesta de consignar una cantidad en los presupuestos de 2027 y establecer un calendario de pagos. Consideran que no es posible realizar una previsión económica cerrada mientras no se resuelva la ejecución de la sentencia.

“Vamos a ir a por todas en esa ejecución de sentencia para defender los intereses del Ayuntamiento de Cuéllar”, afirmó Fraile.

El alcalde aseguró que el Consistorio seguirá trabajando con sus técnicos, servicios jurídicos y peritos para reducir al máximo las consecuencias económicas de la resolución.

Durante su intervención, también cuestionó las críticas del Partido Popular y su conocimiento de la sentencia. En este sentido, preguntó cómo habían tenido acceso a la resolución judicial y planteó la posibilidad de que hubiera sido la propia empresa quien se la hubiera facilitado.

El regidor recordó que el origen del conflicto está en la prórroga forzosa del contrato de Aquona, acordada en 2013 durante el anterior Gobierno municipal del Partido Popular.

Según explicó, esta decisión es el asunto central de la sentencia y la que ha dado lugar al derecho de indemnización reconocido a la empresa.

Fraile defendió que el actual equipo de Gobierno lleva desde 2020 litigando con Aquona para evitar asumir las condiciones que, a su juicio, la empresa pretendía imponer durante las negociaciones.

Aseguró que el Ayuntamiento ha mantenido una posición de defensa de la legalidad y de los intereses municipales.

Sin subida del agua

El alcalde también repasó el trabajo realizado para definir el futuro modelo de gestión del abastecimiento de agua y el saneamiento.

Recordó que el 18 de abril de 2022 se encargó la elaboración de una memoria justificativa para estudiar qué modelo, de gestión directa o indirecta, resultaba más sostenible y eficiente.

El documento debía analizar también el coste del servicio y las condiciones para una posible contratación.

Sobre una eventual subida de la tasa del agua, Fraile aseguró que no está prevista durante la presente legislatura.

Recordó que en 2019 el anterior equipo de Gobierno ya reconocía que el incremento aplicado entonces no cubría todos los costes de gestión, sino aproximadamente la mitad.

El alcalde defendió que el actual Gobierno municipal tampoco ha trasladado a los vecinos el coste íntegro del servicio. Además, señaló que ha tenido que afrontar distintas sentencias firmes relacionadas con Aquona, que, según indicó, se han abonado sin necesidad de consignar previamente las cantidades en los presupuestos.