Patrimonio Nacional garantiza que el Embalse del Mar seguirá siendo la fuente principal de agua en La Granja

El Ayuntamiento del Real Sitio de San Ildefonso ha difundido un escrito oficial de Patrimonio Nacional sobre el proyecto de Acuaes (Aguas de las Cuencas de España S.A) para las obras de abastecimiento y fuentes en La Granja de San Ildefonso.

El documento confirma que el Embalse del Mar seguirá como fuente principal de agua para el municipio.

La comunicación aclara que no habrá interrupción del suministro desde ese embalse y que el proyecto con Acuaes actúa como garantía complementaria ante episodios de escasez.

El Consistorio pide a todos los grupos respaldar este jueves 26 de noviembre en el Pleno las actuaciones hídricas y la prórroga del contrato del agua.

El informe oficial fija que el Embalse del Mar seguirá como fuente ordinaria de suministro mediante un acuerdo entre ambas instituciones, avala una nueva toma a 1,50 metros bajo el aliviadero con el respaldo de la ETAP de La Atalaya si baja esa cota.

Y detalla una financiación con más de un millón de euros en fondos europeos Feder a fondo perdido y 1,5 millones a devolver en 20 años por el municipio, junto a una prórroga del contrato del agua que suma 1,21 millones para renovar tuberías y 1,2 millones de liquidez local.

Respaldo vecinal

Al apoyo previo de Verescence se suman escritos de la Federación Empresarial Segoviana (FES) y de la Real Fábrica de Cristales de La Granja. La FES subraya la importancia del suministro regular para la inversión, el empleo, el comercio, la hostelería y el turismo.

La Real Fábrica de Cristales, con más de 50 empleos, vincula el abastecimiento al futuro de su patrimonio y de las Fuentes Monumentales de los Jardines de Palacio. Varias comunidades de propietarios también han pedido por vía telefónica que salgan adelante las actuaciones en el Pleno.