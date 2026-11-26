Mañueco promete bonificar el peaje a Madrid y se vuelca con Feijóo: "El único preparado para que España vuelva a funcionar"

Alfonso Fernández Mañueco ha pedido en Segovia un paso más a afiliados, alcaldes, concejales y a los casi 9.000 interventores y apoderados del PP en Castilla y León para lograr un cambio político el 29 de noviembre.

El presidente del PPCyL ha defendido a Alberto Núñez Feijóo ante el debate a cuatro de esta noche como el candidato preparado para liderar el país.

El dirigente popular ha criticado ocho años de gestión del Gobierno central y ha enumerado asuntos como la vivienda, los impuestos, el sector agrario, los regadíos y los accidentes ferroviarios.

El presidente de la Junta de Castilla y León y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, junto a miembros del PP en un acto en Segovia. PP CyL.

También ha cargado contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el exministro Óscar Puente por su alta capacidad de excusas y su falta de soluciones: "hacen falta soluciones, no excusas. ¡Más gestión y menos excusas!"

Infraestructuras pendientes

En clave provincial, Mañueco ha señalado como agravios pendientes el Módulo Cubierto de Atletismo, la travesía de San Rafael, el puerto seco de Prado del Hoyo y la presa del Tejo.

Además, ha recordado que el peaje hacia Madrid sigue vigente. El líder autonómico ha asegurado que el próximo año, desde el Gobierno de Castilla y León, bonificarán los peajes: "tenéis mi compromiso".

Ha pedido a los segovianos que respalden al Partido Popular para mejorar las conexiones y las oportunidades de la provincia.

Concentrar el voto el 29N

Mañueco ha advertido de que no hay nada ganado y ha pedido no fiarse de las encuestas ni relajarse antes de la cita electoral. A su juicio, dividir el voto favorece a Sánchez y solo la papeleta del PP garantiza el cambio.

El presidente del PPCyL ha animado a interventores y apoderados a defender cada voto en las mesas y ha llamado a protagonizar una marea azul en Segovia y en toda Castilla y León.