El Pleno de la Diputación de Segovia aprueba los presupuestos para 2027. Diputación de Segovia.

La Diputación de Segovia saca adelante sus presupuestos récord de 96,8 M€ para 2027 con el rechazo de PSOE, Vox e IU

El equipo de Gobierno de la Diputación de Segovia ha sacado adelante en el Pleno el presupuesto de 2027, que alcanza un nuevo récord de 96.806.000 euros, un 4,31% más que el ejercicio anterior.

Las cuentas contemplan un tercer parque de bomberos, el vial del AVE y la rebaja de la deuda hasta un 4,16%.

El presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha destacado que casi 41 millones de euros —equivalentes a 389,84 euros por habitante— van a inversión directa en los municipios y partidas para vecinos y colectivos.

Votación en la que fueron aprobados los presupuestos de 2027 en el Pleno de noviembre. Diputación de Segovia.

Servicios Sociales concentra el 40,46% del total, con una subida del 15,85% en Ayuda a Domicilio.

El Capítulo I de personal supone el 44,56% del presupuesto y absorbe 2,1 millones de los 4 millones en los que crece el total.

El Capítulo II supera los 23 millones (23,96%) para afrontar suministros y coste de la vida, y el Capítulo IV sube en más de 700.000 euros hasta los 8,5 millones.

Durante la sesión se han aprobado también las bases del Plan de Ayudas para Inversiones Municipales de la Provincia (PAIMP), dotado con 7 millones de fondos propios. Salió adelante con los votos a favor del equipo de Gobierno, los dos diputados no adscritos y Vox, la abstención de IU y el voto en contra del PSOE.

Choque en las enmiendas

El diputado de Hacienda y viceportavoz popular, Óscar Moral, rechazó las enmiendas de la oposición y acusó al portavoz socialista, Máximo San Macario, de equivocarse en los cálculos y de vender "ideario electoral y demagogo".

La oposición planteó propuestas como un plan provincial de vivienda pública de 500.000 euros —defendido por Ana Peñalosa (IU)—, mejoras en carreteras, desfibriladores o el puente sobre el río Voltoya por parte de los no adscritos José Antonio Mateo y David Gutiérrez, y planes de rehabilitación, natalidad y apoyo a familias planteados por Pedro Varela (Vox).

Las cuentas salieron adelante con los votos del equipo de Gobierno, la abstención de los dos diputados no adscritos y el rechazo de PSOE, Vox e IU.

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente en una intervención el pleno. Diputación de Segovia.

Manifiesto del 25N

El Pleno arrancó con un manifiesto por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, suscrito por todos los portavoces salvo Vox y por los diputados no adscritos.

También se aprobaron convenios de emergencias y vialidad invernal para 2026-2029 con El Espinar, Cantalejo y las comunidades de Cuéllar, Sepúlveda y Coca, con 180.000 euros iniciales, 90.000 euros anuales en tres ejercicios y la cesión de un vehículo todoterreno a El Espinar.

Por último, se aprobó la modificación de la plantilla y de la Relación de Puestos de Trabajo de cara al 1 de enero de 2027 con los votos del PP, cuatro abstenciones y seis votos en contra del PSOE.