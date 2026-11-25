Miguel Ángel de Vicente participa en el acto central de la Diputación de Segovia por el 25N. Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia ha celebrado este miércoles, en el Teatro Juan Bravo, el acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde el presidente provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha reafirmado el compromiso de la institución contra esta lacra que aún golpea a la sociedad.

El acto ha contado con la presencia de la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, y con la implicación de la asociación IAIA y los centros donde se desarrolla su actividad, los responsables de Lanificios del Arroyo, varias mujeres que residen en los centros de la Diputación y otras tantas que viven en la provincia.

También han estado presentes profesionales del área de Asuntos Sociales, la artista Shelly y la Federación de Personas Sordas de Castilla y León. Con todos ellos, la Diputación ha querido escenificar lo que significa 'Entretejiendo igualdad para deshacer violencias', el lema escogido para este día.

"Representa la libertad. Antes de emerger y volar, pasa buena parte de su vida bajo el agua, oculta. Yo he visto en mi vida que eso ha pasado con muchas mujeres en el pueblo; estaban como escondidas, como apartadas. Entre todos vamos consiguiendo que cada vez más libélulas vuelen libres".

Así lo ha afirmado una Dominga, el personaje de Elisabeth Justicia, de tamaño prácticamente real, sujetando una libélula de lana mientras, sentada sobre un banco en el escenario, 'hablaba' con el presentador del acto central de la Diputación de Segovia.

Para la ocasión, la Diputación de Segovia ha desplegado sobre el recinto más de 2.000 libélulas de lana de oveja de Arroyo de Cuéllar que han sido tejidas por los colectivos participantes y distribuidas por toda la provincia.

Estas libélulas han compartido el protagonismo con un gran tapiz elaborado por los mismos implicados, como representación del diverso entramado social que se necesita para entretejer una comunidad rural cuidadora y libre de violencias.

"Tiremos ahora del hilo que nos ha traído hasta aquí, de sus historias", ha apuntado De Vicente, tras enumerar a las 47 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año; las 112 llamadas atendidas en Segovia por el Servicio de Atención y Protección para Víctimas de la Violencia de Género; o los 280 casos atendidos por los CEAAS, 111 de ellos nuevos.

El presidente ha apuntado a la historia de una sociedad que, "pese a sus intentos reiterados, su insistencia por tejer una red segura que tenga las propiedades de la lana, que mantenga el calor, que resista sin romperse, que garantice la sostenibilidad y el equilibrio, sigue encontrando a mujeres y menores, también a sus familias y allegados, que, de uno u otro modo, sufren el día de hoy como demasiado propio".

De Vicente ha resaltado la importancia de haber convocado, por lo difícil de deshacer ese ovillo en el que la violencia sigue presente e invisible, a todos los presentes, incluidas dos intérpretes de lenguas de signos que, por primera vez y acompañadas por Rosa Galván, presidenta de la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León, han ayudado a que el mensaje de la institución llegue a todos los rincones.

"Seguimos necesitando inversiones, esfuerzo, amor y mucha humanidad. Empatía, educación, iniciativas, sensibilización y, sobre todo, ayuda, sin que eso le suponga a alguien vergüenza o señalamiento", ha defendido De Vicente.

En este sentido, ha apelado a seguir "prestando nuestras alas a quien las necesite, no sólo para alzar el vuelo, también para alzar la voz". "Estoy convencido de que llegará ese ansiado momento en el que la igualdad tendrá su última puntada", ha zanjado.

Con este acto, durante el cual también ha sido proyectado un vídeo documental sobre los hilos con los que se ha tejido la campaña, la Diputación ha querido poner el foco también en otras cuestiones que, durante décadas, han invisibilizado la violencia contra las mujeres en el territorio, como la feminización de los cuidados.

Además, la participación de Shelly (y su grupo Columbus 3), pionera del rock y el heavy metal en España, ha contribuido a dar voz a la necesidad de luchar también contra el edadismo y de favorecer la independencia y la libertad de la mujer en todos los ámbitos.