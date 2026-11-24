Gran fiesta de Navidad para los días 28 y 29 de noviembre: más de 30 puestos, cocido popular, tren navideño y Papá Noel

Turégano se prepara para dar la bienvenida a la Navidad con un fin de semana repleto de magia, actividades y tradición.

El municipio segoviano celebrará los próximos 28 y 29 de noviembre su Feria Navideña, una cita que reunirá a más de 30 puestos de artesanía y alimentación, propuestas para los más pequeños y un completo programa pensado para disfrutar en familia.

La Plaza de España volverá a convertirse en el corazón de esta celebración, que tras el éxito de su primera edición busca consolidarse como uno de los grandes planes navideños de la provincia de Segovia.

Durante dos días, vecinos y visitantes podrán recorrer los puestos, participar en talleres, disfrutar de juegos tradicionales y dejarse llevar por el ambiente festivo que llenará las calles de la localidad.

La feria, impulsada por la Asociación Madre El Caño y el Ayuntamiento de Turégano, cuenta también con el respaldo de la Diputación de Segovia.

Uno de los atractivos de la Feria Navideña será su mercado, con más de una treintena de expositores de artesanía y alimentación.

En ellos se podrán encontrar productos variados y talleres demostrativos, en una propuesta que invita a pasear, descubrir y hacer algunas compras de cara a las fiestas.

Además, los visitantes podrán participar en el denominado Pasaporte Navideño.

Quienes realicen compras en al menos seis puestos diferentes entrarán en el sorteo de artículos elaborados por los propios artesanos, una forma de incentivar las compras y conocer de cerca el trabajo de los participantes.

La decoración también tendrá un protagonismo especial. Cerca de un centenar de vecinos, de distintas edades, llevan más de dos meses trabajando en los adornos que transformarán la Plaza de España y las calles próximas en un escenario navideño.

Papá Noel

El sábado 28 de noviembre será uno de los días más completos de la programación.

La actividad comenzará a las 10:15 horas con un taller de cocina navideña para niños de entre 3 y 14 años, que se celebrará en el Centro Cultural en tres turnos.

A partir de las 11:00 horas abrirá el mercado navideño, que estará acompañado de juegos de madera gigantes y un pintacaras para los más pequeños.

Al mediodía, la carpa de El Ferial acogerá un cocido popular, cuyos tickets podrán adquirirse previamente en el Ayuntamiento y en los bares del municipio.

La tarde llegará cargada de propuestas: chocolate, más juegos, música y una de las visitas más esperadas por los niños, la de Papá Noel y sus elfos, que estarán junto al Ayuntamiento entre las 17:30 y las 19:30 horas.

También habrá un tren navideño que recorrerá las calles de Turégano entre las 17:30 y las 21:30 horas, con salida desde la parte trasera de la iglesia.

La jornada terminará con un concierto de Navidad de Alborada Musical, a las 19:00 horas, en la Plaza de España.

Quienes quieran aprovechar la visita podrán sumarse, además, a un recorrido guiado gratuito por algunos de los rincones más emblemáticos de Turégano, como la Plaza de España, el Palacio Miñano, la Iglesia de Santiago y la Posada Casa Vieja. La visita comenzará a las 17:30 horas junto a la entrada del castillo y no será necesario reservar.

La feria continuará el domingo 29 de noviembre con una mañana pensada para compartir entre generaciones.

A las 12:00 horas tendrá lugar la actividad '¡Súbete al carro de los abuelos!', una propuesta en la que los participantes se convertirán en fichas de un tablero gigante para descubrir juegos y tradiciones populares.

La iniciativa está dirigida a niños de entre 6 y 12 años y plantea un plan diferente para disfrutar con padres, madres y abuelos.

Los juegos de madera gigantes volverán también a la Plaza de España, mientras el mercado de artesanía y alimentación permanecerá abierto de 12:00 a 19:00 horas.

Cómo apuntarse

Las actividades infantiles del fin de semana cuentan con plazas limitadas, por lo que es necesario realizar inscripción previa para el taller de cocina navideña del sábado y para la propuesta intergeneracional del domingo.

Las reservas pueden hacerse a través de la Asociación Madre El Caño, en el teléfono 643 025 820.

Turégano ofrece una oportunidad para disfrutar de la navidad en familia, en una feria que combina el ambiente festivo con el trabajo y la ilusión de todo un pueblo.