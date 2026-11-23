Santiago Abascal, hoy en un acto ante los medios junto al Acueducto de Segovia Vox

Abascal alerta de un posible "fraude electoral" de Sánchez y defiende que "cualquier voto que no vaya a su mafia es útil"

El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, ha advertido este lunes desde Segovia de que Pedro Sánchez intentará recurrir a "cualquier tipo de trampa" para mantenerse en el poder tras las elecciones generales del próximo domingo, 29 de noviembre.

Al mismo tiempo, ha rechazado la estrategia del voto útil defendida por algunos dirigentes del Partido Popular y ha asegurado que cualquier sufragio que no vaya dirigido al PSOE ni a sus aliados servirá para propiciar un cambio de Gobierno.

"Estoy absolutamente convencido de que Sánchez va a intentar absolutamente todo durante esta semana, el día de la votación y también el día del escrutinio general", ha afirmado durante su comparecencia ante los medios de comunicación.

Abascal ha ido más allá al plantear que el presidente del Gobierno podría tratar de impugnar el resultado electoral. "Sánchez va a intentar cualquier tipo de trampa que aún no podemos prever. Si las trampas no le salen, va a intentar impugnar el proceso electoral", ha sostenido, sin aportar pruebas que acrediten la existencia de un fraude.

"¿Qué datos tienes, Sánchez?"

El líder de Vox ha centrado sus críticas en la entrevista televisiva concedida este domingo por Pedro Sánchez, en la que el presidente aseguró que el PSOE conseguiría una mayoría progresista más amplia que la actual.

"¿Qué datos tienes, Sánchez? ¿Los del Ministerio del Interior, los del Ministerio de Exteriores, los de tus cloacas?", ha preguntado, después de que el presidente afirmase disponer de información que respaldaría sus previsiones electorales.

Abascal ha acusado al Gobierno de ocultar datos sobre el censo electoral y la distribución por provincias de los nuevos votantes que han adquirido la nacionalidad española al amparo de la conocida como ley de nietos.

También ha expresado sus sospechas sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero y el escrutinio del CERA, que tendrá lugar varios días después de las elecciones.

Según ha explicado, Vox ha anunciado querellas contra responsables de Exteriores, de la Oficina del Censo Electoral y de los consulados por actuaciones que considera contrarias a las resoluciones judiciales.

Pese a estas acusaciones, ha llamado a una participación masiva: "No habrá ni trampa, ni intimidación, ni violencia que pueda pasar por encima de una movilización gigantesca de los españoles".

Que Feijóo aclare sus pactos

Abascal también ha dirigido varios mensajes al Partido Popular y a su presidente, Alberto Núñez Feijóo, con la vista puesta en los posibles acuerdos posteriores al 29-N.

"Cualquier voto que no vaya a la mafia de Pedro Sánchez o a sus cómplices es un voto útil para los españoles y para cambiar de Gobierno", ha afirmado.

Aunque ha precisado que no ha escuchado personalmente a Feijóo utilizar ese argumento, ha pedido a los populares que abandonen una estrategia que, a su juicio, ya resultó perjudicial en las elecciones de 2023.

Al mismo tiempo, ha reclamado al presidente del PP que aclare sus intenciones de cara a los pactos posteriores a los comicios.

"Me gustaría saber cuál es la intención de pacto del señor Feijóo después de las elecciones", ha afirmado, antes de señalar que el líder popular parece seguir añorando "al PSOE bueno que no existe".

Pese a estas críticas, ha mantenido su disposición a alcanzar acuerdos con el PP. "Nosotros seguimos con la mano tendida al Partido Popular y haremos lo mismo, sea cual sea el resultado de las elecciones a partir del día 29", ha asegurado.

Preguntado por su relación personal con Feijóo, Abascal ha respondido con ironía: "¿Quieren saber si me mando corazoncitos con Feijóo por WhatsApp? Yo no voy a aparecer en la portada de la revista Lecturas como Sánchez en solitario ni abrazado al señor Feijóo".

En cualquier caso, Abascal ha insistido en que su prioridad es desalojar a Sánchez de la Moncloa, por encima incluso de los resultados particulares de Vox. "Mi única expectativa es echar a Pedro Sánchez. No tengo ningún otro objetivo. A mí me da exactamente igual tener un porcentaje de voto mayor o menor, tener unos escaños más o unos escaños menos. Hombre, no voy a engañar. Prefería tener el porcentaje de voto mayor, tener más escaños", ha afirmado.

Y ha añadido: "No me presento a la vicepresidencia del Gobierno, me presento a la presidencia del Gobierno y me gustaría tener una mayoría absoluta", aunque ha reiterado que su "verdadero empeño" es echar a Sánchez.

Llevará al banquillo a Tezanos

El presidente de Vox también ha cargado contra el Centro de Investigaciones Sociológicas y su presidente, José Félix Tezanos, al que ha acusado de manipular los estudios demoscópicos.

"Espero que cuando los españoles logremos echar a este Gobierno sea uno de los primeros en sentarse en el banquillo y en ser juzgado por la utilización de los fondos públicos de los españoles, por la manipulación de los datos", ha declarado.

Mensaje para la España rural

Preguntado por las propuestas de Vox para Segovia, Abascal ha defendido que su formación mantiene el mismo discurso en todo el territorio nacional. "No venimos a Segovia a regalar el oído de los segovianos diciendo algo distinto", ha asegurado.

El presidente de Vox ha vinculado las dificultades de las provincias del interior con las políticas europeas que, a su juicio, perjudican al sector primario, especialmente el Pacto Verde, la Agenda 2030 y acuerdos comerciales como Mercosur.

También ha defendido una política hidrológica nacional, con interconexión de cuencas y trasvases, y medidas para facilitar el acceso a la vivienda y combatir la despoblación.

"Se disfraza de Robin Hood"

Abascal ha cuestionado también las propuestas fiscales del PSOE, especialmente el anunciado impuesto a los ultrarricos, y ha acusado a Sánchez de favorecer a las grandes empresas mientras empeoran las condiciones económicas de las familias trabajadoras.

"Pedro Sánchez es un sinvergüenza que se disfraza de Robin Hood, pero en realidad ha liquidado la prosperidad de las familias y de los españoles trabajadores", ha afirmado.

Finalmente, ha reiterado su llamamiento a una participación masiva en las elecciones del domingo, que ha presentado como una oportunidad decisiva para cambiar el rumbo político del país.

"Probablemente estemos ante la última oportunidad para que los españoles puedan decidir libremente su futuro", ha concluido.