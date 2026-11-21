La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entró en la mañana del miércoles en la Librería Cervantes de Segovia sin saber que allí la esperaba una sorpresa.

La propietaria del comercio, Petrita Gómez, que vive en el mismo edificio que la librería, había preparado un folio con unos versos que escribió pensando en la dirigente madrileña. Cuando su hijo Guillermo le avisó de que Ayuso iba a pasar por el establecimiento, Petrita lo tuvo claro: "Pues yo sí que la quiero ver".

Bajó a la librería y esperó con la poesía en la mano. Llevaba años queriendo entregársela en persona.

El encuentro quedó grabado en el vídeo que la propia presidenta de la Comunidad de Madrid subió después a su cuenta de Instagram. Cuando Ayuso entró, Petrita se acercó con el folio. Se las oye hablar con una cercanía que no parece de acto oficial.

Un emotivo encuentro

"Yo rezo por usted mucho para que Dios la ayude", le dijo Petrita. Ayuso, sonriente, preguntó: "¿Lo leemos o la leo yo en la intimidad?". "Si quiere la leo, a ver si no me pongo nerviosa", contestó Petrita, y recitó los versos que había escrito tiempo atrás.

"Porque tienes el poder y sabes quién te lo ha dado, porque conoces el mal y pretendes remediarlo, porque cumples las promesas que otros siempre desearon. Te insultan y te calumnian, chillan gritan a tu paso, son cosas que en este mundo en toda época han pasado, siempre tuvieron envidia de los grandes los enanos", señaló emocionada Petrita.

Al terminar, Ayuso le dio las gracias: "Muchísimas gracias, me encanta, me la quedo y luego la vuelvo a leer". Después se fundieron en un abrazo. Para Petrita, aquel momento tenía un significado especial: por fin podía entregarle personalmente unos versos que llevaba tiempo queriendo hacerle llegar.

"Fue muy cariñosa"

En conversación con EL ESPAÑOL de Castilla y León, Petrita cuenta cómo surgió aquella poesía. "Hace dos años o más le hice una poesía e incluso se la mandé al periódico local y salió publicada", señala.

La idea le vino mientras hacía las tareas de casa. "Se me ocurrió mientras preparaba la comida. Cogí un papel y un bolígrafo y fui escribiendo ahí", recuerda.

Cuando su hijo le avisó de la visita de Ayuso, pensó inmediatamente en aquellos versos. "Digo, anda, si le tenía que dar mi poesía", apunta.

Guillermo se la imprimió y ella, que se la sabía de memoria, se la recitó y después le entregó el papel. "Se la pude recitar y le entregué luego el papel en un folio y fue muy cariñosa", señala.

"La pongo siempre de ejemplo"

Petrita explica sin rodeos por qué decidió escribir sobre Ayuso. "Como tiene tanto crítico y la critican por todo, y no se dan cuenta de lo que hace ella, que quita impuestos y ayuda a la gente, se la ve, que trabaja por los madrileños", asegura.

Dice que la presidenta es "una persona, una política a la que pongo siempre de ejemplo, porque se ve su lucha por su gente y por su país". Y resume así la intención de sus versos: "Quería darle fuerza porque mucha gente habla mal de ella, pero muchísimos la queremos y la ayudamos".

También cuenta que incluye a Ayuso en sus oraciones casi todos los días. "Yo casi todos los días en mis rezos, yo pongo a Isabel Díaz Ayuso, porque creo que necesita mucho la ayuda de Dios, porque hay gente que no la puede ver", lamenta.

Por eso, el encuentro le dejó una impresión difícil de olvidar. "Fue un momento muy agradable, que me gustó mucho, porque es una cosa que no pensaba yo que pudiera dársela a ella, así en persona". Y añade: "Le dije, rezo por usted, pero lo voy a hacer ahora todavía más, porque ya he estado con usted y la he visto en persona", apunta.

Una librería histórica

La escena ocurrió en un lugar que forma parte de la vida de Petrita desde hace más de medio siglo. La Librería Cervantes es también su casa: vive justo encima del establecimiento, en el mismo edificio de la calle Cervantes número 14, y forma parte de la historia familiar del negocio.

Allí, su hijo Guillermo continúa hoy al frente de una librería que ha pasado por cuatro generaciones de la familia Herrero.

La historia del establecimiento se remonta a 1906, cuando Cándido Herrero Bernal, bisabuelo de Guillermo y suegro de Petrita, abrió un pequeño negocio en la calle San Francisco.

En 1916 se trasladó a su emplazamiento actual, en plena Calle Real, la arteria comercial que une las dos plazas principales de Segovia. Desde entonces, la librería ha sido testigo de buena parte de la historia de la ciudad.

De Machado a Carter

Por su escaparate y sus estanterías han pasado nombres como Antonio Machado, que se detenía frente al establecimiento durante sus paseos entre el Alcázar y el instituto; Adolfo Suárez, que compró allí libros cuando era gobernador civil; o Jimmy Carter, que entró buscando peonzas.

La librería también ha sobrevivido a la Guerra Civil, la posguerra y las distintas transformaciones de Segovia. A lo largo de sus más de cien años de historia ha recibido, entre otros reconocimientos, el premio Marqués de Lozoya a la mejor tarea cultural y el Sello Real de Paños, y se ha convertido en uno de los establecimientos vinculados a la vida cultural segoviana.

Durante la visita, Guillermo mostró además a Ayuso un mapa de los sesmos y ambos hablaron de sus orígenes abulenses y de los vínculos entre Castilla y León y Madrid.

Ahora, la Librería Cervantes suma a su larga historia otro episodio. Esta vez no relacionado con Machado, Suárez o Carter, sino con Petrita, una poesía escrita entre las tareas de casa y sus rezos y la oportunidad, inesperada, de recitársela a Ayuso y entregársela finalmente en persona.