Regina Otero, 109 años: “Mi alimentación no ha influido; mi recuerdo más bonito es viajar en avión con mi marido”

No hay secreto ni pócima de la eterna juventud. De esas que hasta en las películas han buscado todos.

En este caso, Regina Otero Martín lo tiene claro, no tiene una fórmula mágica para explicar sus 109 años. No tiene una receta milagrosa ni atribuye su longevidad a una alimentación especial.

De hecho, confiesa que nunca pensó que llegaría a cumplir tantos. Si pudiera recuperar algo que se quedó pendiente, quizá sería un viaje en avión junto a su marido.

Pero, cuando habla de lo verdaderamente importante, no duda: sus cuatro hijos. Regina nació hace 109 años en Gallarta, una localidad vizcaína.

Sin embargo, sus raíces estaban en Segovia. Cuando todavía era pequeña, su familia regresó a Navalmanzano, el pueblo del que procedían sus padres y donde ella creció.

Allí transcurrió su infancia y también sus primeros años de formación. Fue a la escuela desde los seis hasta los 14 años, una etapa que entonces daba paso demasiado pronto a las responsabilidades de la vida adulta.

A esa edad comenzó a trabajar. Primero en las labores del campo y después en distintas casas, donde ejerció de niñera y cocinera.

Con 22 años se casó con Pablo, albañil de profesión. Juntos construyeron una familia con cuatro hijos.

Su marido falleció cuando ella tenía 80 años. Después llegaron otras etapas, con los hijos ya mayores y sus propias familias y responsabilidades.

Regina continuó viviendo su vida hasta que, cumplidos los 101 años, tomó una decisión, que fue la de ingresar en la Residencia Virgen del Bustar de Carbonero el Mayor gestionada por Clece.

Antes había pasado una temporada con sus hijos, pero quiso dar el paso para no convertirse en una “preocupación para ellos”.

Desde entonces, la residencia forma parte de su día a día.

“No sé cuál es el secreto de vivir tanto. Nunca pensé que iba a cumplir tantos años. Mi alimentación cree que no ha influido”, asegura a EL ESPAÑOL Castilla y León.

Allí ha encontrado un lugar en el que se encuentra tranquila y donde sigue contando con la compañía de los suyos, que la visitan con frecuencia.

La familia

No echa especialmente nada de menos. Tampoco parece necesitar grandes planes para sentirse a gusto. Cuando se le pregunta por lo más importante de su existencia, vuelve a la familia.

Sus hijos son, por encima de cualquier otra cosa, lo más bonito que le ha dejado la vida. “Lo más bonito e importante de su vida han sido mis hijos”, insiste.

De la escuela rural al trabajo en el campo, de las casas en las que sirvió a la vida familiar junto a Pablo, de criar a cuatro hijos a ver cómo el mundo cambiaba a su alrededor.

El pasado 5 de noviembre, su nombre volvió a ocupar un lugar destacado en la residencia que hoy es su hogar.

La Virgen del Bustar celebró el acto central de su 25 aniversario, una jornada de encuentro entre residentes, familiares, trabajadores y representantes institucionales. Entre los reconocimientos entregados durante la celebración hubo uno reservado para Regina, distinguida con un diploma como la persona más longeva del centro.

También fueron homenajeadas las hermanas Henar y Josefina Sanz Zarzuela, las residentes que más tiempo llevan en el centro, y Juanjo Sanz, el más joven.

La jornada reunió a personas que han formado parte de la trayectoria de la residencia desde sus comienzos, entre ellas la alcaldesa de Carbonero el Mayor, María Ángeles García; el exalcalde José Damián Gómez, que inauguró el centro, y distintos trabajadores, familiares y antiguos representantes municipales.

La directora, María Luisa Manso, recordó durante el acto los vínculos y las historias que se han ido construyendo en estos 25 años.