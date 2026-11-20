Visita agencias de viaje de Australia y Nueva Zelanda a La Granja. Diputación de Segovia

Las maravillas de la provincia de Segovia se posicionan en el mercado turístico de Australia y Nueva Zelanda

La Diputación de Segovia, con el objetivo de promocionar los principales atractivos de la provincia, ha abierto sus puertas este viernes al público de Oceanía. Lo ha hecho a través de una jornada de familiarización con agentes de viaje de Australia y Nueva Zelanda.

La iniciativa se encuentra dentro de la estrategia de la institución provincial para posicionar el territorio en los circuitos turísticos internacionales a través de Turismo de la Provincia de Segovia.

El viaje de familiarización ha sido coordinado por este servicio en colaboración con Turespaña y la Oficina Española de Turismo en Singapur, así como con la Junta de Castilla y León.

La acción ha permitido la llegada de una delegación clave de representantes de cinco agencias de viaje de Nueva Zelanda y Australia, que han visitado el Real Sitio de San Ildefonso.

Estas agencias están especializadas en turismo de alto valor añadido y se centran en el patrimonio cultural, la gastronomía, el Camino de Santiago y las experiencias personalizadas.

Reciben a clientes que están caracterizados por viajar en grupos reducidos, buscando viviendas auténticas, un trato cercano y exclusivo y tradición viva.

El itinerario por el Real Sitio de San Ildefonso les ha permitido combinar patrimonio emblemático, artesanía e identidad local, iniciándose con una visita guiada e interpretativa a la Real Fábrica de Cristales de La Granja.

Allí han podido conocer de cerca la tradición del soplado de vidrio, tejiendo historia, maestría artesanal y contacto directo con los artesanos en un único concepto.

Seguidamente, el grupo ha podido disfrutar de la gastronomía segoviana en uno de los negocios de la localidad y, ya por la tarde, guiados en inglés por un especialista, realizaron un recorrido por el Palacio Real de La Granja, sus célebres jardines y fuentes monumentales.

No faltó tampoco el conjunto histórico del municipio granjeño, para finalizar con una cena y alojamiento en el Parador de La Granja.

La gestión de esta visita por parte de Turismo de la Provincia de Segovia viene a reforzar el compromiso de la Diputación de Segovia con la apertura a nuevos mercados emisores de todo el mundo.

"Mercados de larga distancia como el australiano y el neozelandés representan una gran oportunidad para la provincia, al tratarse de viajeros con estancias prolongadas, elevado poder adquisitivo y un gran interés por la cultura y las tradiciones locales", ha puntualizado el diputado de Turismo, Javier Figueredo.

Mediante colaboraciones estratégicas con organismos de promoción nacional e internacional como Turespaña y la OET de Singapur, Turismo de la Provincia de Segovia sigue posicionando al territorio segoviano como un destino imprescindible, auténtico y preparado para acoger al turismo más cualificado a nivel global.