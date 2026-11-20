El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, durante su visita a Segovia de este viernes PP de Segovia

Almeida asegura que en el debate se vio "a un presidente frente a un expresidente": "Sánchez no tenía respuestas"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, se refirió este viernes en Segovia al cara a cara que protagonizaron este jueves el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que, aseguró, "se vio a un presidente del Gobierno frente a un expresidente".

"Se vio a alguien que va a ser presidente del Gobierno, que quiere ser presidente del Gobierno, que actuó como presidente del Gobierno, frente a alguien que ha entendido que ya es expresidente del Gobierno", afirmó.

Y se mostró convencido de que "solo alguien que no cree en el cargo que ostenta puede mostrar la apatía, puede mostrar los síntomas de "esto pasa de mí" que dio Sánchez".

"Yo creo que los españoles ayer en ese debate nos merecíamos respuestas por parte de Pedro Sánchez y las veces que se quedó en silencio muestran que no tenía respuestas ni para responder ante la corrupción ni para responder ante la gestión", sentenció el alcalde de Madrid.

"No va a ser fácil"

Sin embargo, apuntó, "esto no garantiza nada para las elecciones de 29 de noviembre". "La campaña nos está sentando bien, pero tenemos que llegar hasta el último rincón, tenemos que seguir trabajando, no va a ser fácil", aseguró.

Al mismo tiempo, apuntó que "Sánchez no se va a conformar con seguir las normas, sino que va a seguir utilizando el Consejo de ministros de manera desesperada para tratar de poder comprar algún que otro voto", mientras recordaba el bono de 200 euros para la práctica del deporte "que de repente se sacó de la manga".

Por tanto, Almeida aseguró que "el Consejo de Ministros a lo largo de la próxima semana posiblemente va a ser una plataforma en la cual Sánchez va a intentar conseguir, a través del dinero de todos los españoles, lo que a través de las propuestas es incapaz de poder conseguir, los votos necesarios para revalidar la Presidencia del Gobierno".

Por último, insistió en Segovia en que el del PP es el "Gobierno decente y de gestión" frente a un Gobierno del PSOE "indecente e incapaz" que, lamentó, "por desgracia lo hemos tenido en los últimos ocho años".