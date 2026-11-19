Concurso de tortilla, música, rutas y mucha diversión: la provincia de Segovia se llena de planes este fin de semana

La provincia de Segovia despliega una variada agenda de actividades y eventos para un nuevo fin de semana de otoño con música, sabores de temporada, motor y cultura por todo el territorio.

En primer lugar, en el apartado musical, mañana viernes se estrenan en el Real Sitio de San Ildefonso las Matinés Musicales, organizadas por la Fundación Katarina Gurska; una cita única en el Teatro Canónigos de La Granja, de la mano de cinco de las jóvenes promesas del piano más brillantes de la República Checa.

Este ciclo contempla, además, otro concierto el domingo, con Garden After Midnight.

Por otro lado, con motivo de la celebración este domingo de Santa Cecilia, patrona de los músicos, varios municipios han organizado conciertos para vecinos y visitantes.

Así, el Auditorio Menéndez Pidal de El Espinar acoge el sábado una actuación de la Banda de Música de El Espinar, mientras que la Banda de Música de Carbonero el Mayor ofrecerá otro concierto, en el Centro Cultural Los Caños de la localidad.

En Cuéllar, por su parte, está previsto para el domingo un concierto de la Coral Matices y de la Coral Cuellarana, en la Iglesia de San Martín.

Además, continúa este fin de semana el ciclo provincial ‘Otoños con Pulso’, con la Rondalla Con-Trastes de Carbonero el Mayor el sábado en el salón del ayuntamiento de San Martín y Mudrián y la Rondalla Hogar San José en el centro cultural de Riaza.

Al día siguiente, el centro cultural de Espirdo acogerá la actuación de la orquesta de plectro y guitarra Cuerda para rato y el salón del ayuntamiento de Tabladillo recibirá a la Orquesta de Pulso y Púa Lorenzo Moya.

Por otra parte, no faltará el folklore este fin de semana y la programación de ‘Enclave Multicultural’ llevará mañana viernes a los Hermanos Ramos a Riaza, donde ofrecerán un concierto didáctico de música tradicional castellana, en colaboración con el CRA de Riaza.

Las propuestas de ocio para el fin de semana seguirán también en los escenarios de los teatros de la provincia. En Prádena, tanto el sábado como el domingo, Cardalalana entretendrá al público con la representación de ‘De miedo’ y ‘Proceso por la sombra de un burro’.

En San Cristóbal de Segovia, con motivo del Día Mundial de la Infancia, se podrá ver la obra ‘Pérez, el ratoncito no nace, se hace’, que destinará su recaudación a Unicef, mientras que el domingo se preestrena en la iglesia de San Miguel de Ayllón ‘Si cierro los ojos, veo rojo’, un espectáculo de Jimena Merino y la Ronzalla.

En él, la protagonista encuentra en la música tradicional un canal a través del cual expresar sus preocupaciones, sus anhelos y sus deseos. Finalmente, en La Lastrilla, el centro cultural Julio Boal ofrecerá ‘Las criadas de Lorca’, con Sergio Mínguez Asenjo.

Otras propuestas

En cualquier caso, la agenda para el fin de semana contempla muchos más planes y está abierta a otras propuestas culturales y sociales, de modo que este viernes, en Ortigosa del Monte, el investigador del CSIC César Olivera hablará en el centro cultural sobre ‘Segovia, la ciudad de Enrique IV’.

Por otra parte, en la Casa del Sello de la capital segoviana continuarán, un sábado más, los talleres de indumentaria segoviana e iniciación al bordado en punto segoviano, organizados por la Diputación e impartidos por la artesana textil Conchi Bayón junto al historiador, músico y folklorista Carlos Porro.

En Cabezuela, por otro lado, este sábado tendrá lugar la primera sesión del nuevo Cineclub Cabezuela, un espacio para hablar de cine en el que un grupo de vecinos se reunirá una vez al mes para comentar una película con calma. Cada sesión incluirá el visionado de la película del mes y un picoteo comprado en los comercios del pueblo para acompañar la charla posterior.

Gastronomía y rutas

La provincia también comenzará a mostrar su lado más reivindicativo este fin de semana, anticipándose en varias localidades al próximo 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. En este sentido, en Riaza está prevista mañana viernes la proyección de la película ‘La paciencia infinita’, en el centro cultural, con posterior charla-coloquio.

El sábado, el salón del ayuntamiento de Torrecaballeros acogerá un concierto y la lectura del manifiesto del 25N a cargo de la artista segoviana Silvia Sanjuán y en Trescasas, los vecinos se reunirán en el centro multiusos para leer el manifiesto y los microrrelatos recibidos del primer concurso convocado este año, dando a conocer los nombres de los ganadores del mismo.

El acto se cerrará con la actuación del grupo de pandereteras de la Escuela de Cris Zagaleja. Además, este fin de semana se puede visitar en la Casa de la Cultura la exposición ‘Mujeres refugiadas, mujeres olvidadas’, una muestra fotográfica sobre las mujeres saharauis.

Por otra parte, San Cristóbal de Segovia celebrará el domingo el Día del Pueblo, con la entrega de becas a los mejores estudiantes y deportistas de la localidad; un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el talento de los vecinos. Además, se conocerá la fotografía ganadora del concurso ‘San Cristóbal y su mejor foto’.

Más allá de los escenarios, la agenda de ocio invitará también a saborear y recorrer el territorio segoviano de punta a punta. De esta manera, el otoño cobrará protagonismo en los fogones con diversas propuestas; por ejemplo, la de Sebúlcor, donde tendrán lugar este sábado las Jornadas Micológicas de Vultour, que incluyen clases teóricas y prácticas, con salida al campo, y menú micológico a base de revuelto de setas y empedrado de conejo con setas.

En Valverde del Majano se disputará también el sábado el VI Concurso de Tortilla de Patata, en el salón municipal Mazuelos, y en el Real Sitio de San Ildefonso, la Asociación Taurina de La Granja realizará la cuarta edición del Judión de Oro, con la entrega de premios en el Salón Barroco del ayuntamiento y la posterior judiada en el centro de jubilados.

Los amantes del aire libre tendrán, asimismo, varias citas este fin de semana, empezando por la tercera georruta del programa ‘Viajero, yo te enseñaré Segovia’ de la Diputación que, bajo el título ‘Paisajes y rocas de colores’ y con el aforo completo, recorrerá el piedemonte septentrional de las sierras de Ayllón y Pela, por el valle del río Aguisejo y por los denominados pueblos rojos y negros.

Por otro lado, las rutas que todos los fines de semana se organizan por la Sierra de Guadarrama, recorrerán este sábado el Sendero del Acueducto, y el domingo el Parque del Rey, partiendo desde el área recreativa de Los Asientos, y paseando por bellos pinares hasta salir a la pradera con sus abundantes pastos y majestuosos robles.

Y para los aficionados al motor, el Club Deportivo Rally de Segovia celebrará este sábado la IX Clásica del Real Sitio de San Ildefonso, con alrededor de 200 kilómetros divididos en nueve tramos por carreteras entre Segovia y la Comunidad de Madrid, contando con la asistencia de comisarios en ruta.

Y para terminar con el variado programa de iniciativas en los pueblos segovianos, también habrá sitio este fin de semana para las fiestas patronales de otoño e invierno de algunas localidades.

Mientras Villacorta celebra estos días las fiestas de Santa Catalina, con carreras, misa, comida popular y concierto de La Banda en Obras, Tabladillo festeja San Clemente, con un programa que combina actos religiosos, comidas populares, actividades infantiles y actuaciones musicales.