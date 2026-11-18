La Guardia Civil detiene a los presuntos autores de un delito de robo con violencia Guardia Civil

Cuatro detenidos en El Espinar cuando huían a Madrid con las joyas y dinero robados en una vivienda de La Coruña

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de robo con violencia e intimidación perpetrado en un domicilio de la localidad de Ribeira, en La Coruña.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes, día 13, cuando se tuvo conocimiento de un asalto en una vivienda coruñesa.

Cuatro individuos accedieron al inmueble y, tras ser sorprendidos por la moradora, emplearon la violencia y la intimidación contra ella para asegurar su huida, logrando sustraer diversas joyas y dinero en efectivo.

A raíz de las primeras pesquisas e investigaciones realizadas, se obtuvieron indicios de que los sospechosos podrían estar desplazándose por carretera desde Galicia hacia la Comunidad de Madrid.

Así, ante esta información, se estableció un dispositivo coordinado de búsqueda e interceptación en las principales vías de comunicación, participando en el mismo, componentes de la UOPJ y de la USECIC de esta Comandancia.

El operativo dio resultado positivo esa misma jornada en la autopista AP-6, dentro del término municipal de El Espinar.

Los agentes lograron localizar e interceptar un turismo que coincidía plenamente con las características del vehículo sospechoso.

En el interior del automóvil viajaban cuatro ocupantes: dos de nacionalidad española y dos de nacionalidad ucraniana, de entre 31 y 60 años de edad.

Todos con numerosos antecedentes policiales por hechos de similar naturaleza, concretamente por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Durante el transcurso de la identificación se observó cómo los ocupantes intentaban deshacerse discretamente de una bolsa.

Tras recuperar y examinar el contenido del envoltorio, los agentes encontraron en su interior un importante lote de joyas cuya descripción coincidía con las piezas denunciadas horas antes.

Posteriormente, efectivos de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) se hicieron cargo de la instrucción de las diligencias y realizaron las oportunas gestiones de verificación con la víctima del asalto.

Tras reconocer los efectos como de su propiedad, se procedió a la detención formal de los cuatro implicados.

Instruidas las correspondientes diligencias policiales, los detenidos fueron puestos a disposición de la Plaza n.º 4 del Tribunal de Instancia de Segovia, cuya autoridad judicial decretó el ingreso en prisión provisional para todos ellos.