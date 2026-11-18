La presidenta de la Comunidad de Madrid y líder del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, durante su intervención de este miércoles en Segovia Nacho Valverde ICAL

Ayuso advierte de que si sigue el Gobierno "totalitario" de Sánchez será "muy tarde" para España: "Normalizan el crimen"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este martes de que como continúe el Gobierno "totalitario" de Pedro Sánchez, ya será "muy tarde" para España y ha cargado contra los socialistas porque "normalizan el crimen y criminalizan la vida normal".

La dirigente popular ha denunciado, en un acto en Segovia, que el jefe del Ejecutivo está empujando a España por un "camino" que ya conoce Venezuela y ha pedido el voto para Alberto Núñez Feijóo como única forma de detener lo que ella califica de "decadencia".

"Cuando quieres darte cuenta no queda una institución a la que acudir ni garantías jurídicas ni un medio de comunicación para denunciarlo", ha dicho Ayuso.

Según la dirigente popular, el deterioro no es solo institucional: "Cuando esta decadencia acaba con las ganas de todos y todos piensan que esto es lo que nos hemos encontrado es cuando lo peor de la política y el desguace de la sociedad gana".

"Plantar cara a la miseria"

Frente a ese escenario, ha contrapuesto el proyecto del PP: "Nosotros hemos venido aquí a plantar cara a toda esa miseria y a representar la España con ganas y que respeta, que es la del Partido Popular".

Ayuso ha situado a Feijóo como el candidato que mejor encarna ese modelo. "No podíamos tener mejor candidato que Feijóo que representa la España que se esfuerza y trabaja. Aquí hay dos modelos: el que trabaja y el que vive del que trabaja", ha afirmado.

Ha defendido que las ayudas deben ser para quien realmente las necesita: "Las subvenciones tienen que estar para el que no puede, no para el que no quiere, porque si no llega un momento en el que el socialismo lo colma todo".

Y ha cargado contra la presión fiscal: "Los salarios de España están tres veces más bajos de lo que debieran por culpa de los impuestos. Si no se trabaja y se curra este país no se levanta otra vez".

Reforzar los servicios mínimos

La presidenta madrileña ha centrado parte de su discurso en las huelgas educativas. "Nos están instalando la cultura del agravio y de la división y lo hace gente que vive de lo público para que lo público no funcione. Huelgas salvajes que secuestran la voluntad de los alumnos o de los enfermos", ha denunciado.

"Estoy en contra de los que viven de lo público para que lo público no funcione, no en contra de lo público". Ha puesto el foco en los alumnos de la PAU en Madrid: "Con estas huelgas hay alumnos en la Comunidad de Madrid, especialmente los de la PAU, que no han recibido una sola hora de clase".

Por ello ha anunciado medidas: "Vamos a reforzar los servicios mínimos para que los alumnos dejen de ser los grandes perjudicados de las huelgas políticas. Aunque el seguimiento es cada vez más bajo, la tensión y el boicot cada vez se propaga más porque está subvencionada, pero el perjuicio a las aulas es cada vez mayor".

Ha agradecido a quienes resisten las presiones: "Quiero reconocer a los directores y profesores que a pesar de las coacciones no han dejado a los alumnos sin clases. No hay derecho a intentar tomar el pelo todo el rato a todo el mundo".

Y ha adelantado dos instrucciones "para reforzar el aprendizaje y el material didáctico de los alumnos y garantizar la neutralidad en los colegios".

Ayuso ha ido más lejos al denunciar lo que considera un intento de adoctrinamiento.

"No se le puede obligar a los centros a que cada vez estén más sucios y posicionados y que los niños en el colegio reciban doctrina ideológica e identitaria. No vamos a permitir que se siga utilizando el mobiliario que paga todo el mundo para sacarlo a la calle y utilizar reprografías para empapelar los centros y dar esa imagen decadente que tanto les gusta".

En su opinión, el proceso es gradual: "La decadencia va poquito a poco y te va quitando las ganas".

El "camino" de Venezuela

El paralelismo con Venezuela ha sido uno de los ejes más contundentes. "Venezuela en el siglo pasado llegó a ser la cuarta economía del mundo y hoy viven con tres euros al mes el que tiene suerte", ha recordado.

Ha criticado el relato del Gobierno: "Nos dijeron que si eras ecofeminista resiliente con perspectiva de género eras mucho más solidario, pero ellos lo que hacen es fomentar la pobreza para que haya poca riqueza a la que culpar".

Y ha asegurado que "para eso colonizan las instituciones, ponen a los activistas de carrera y de partido y expulsan a los funcionarios de carrera y con rigor".

El resultado, según ella, es la pérdida de garantías: "De manera que, poco a poco, un ciudadano no pueda elegir una institución a la que acudir y que tampoco haya separación de poderes. Es como empezó todo en Venezuela y poco a poco, cuando la sociedad venezolana se dio cuenta de que había alimentado un monstruo".

Ayuso ha situado España en un momento crítico.

"España está a una semana y media de adentrarse en un sistema tan sumamente peligroso que va a dejar consecuencias en la población que va a tardar muchísimo en arreglarse. No hay derecho a lo que nos están haciendo en España".

Ha enumerado pérdidas de libertad. "Hemos perdido libertad para todo, se meten en nuestras relaciones, normalizan el crimen y criminalizan la vida normal. A los jóvenes les persiguen para comprarles y esto es camino de ir a Venezuela y Cuba, ellos vienen del futuro".

Y se ha preguntado qué más tiene que pasar en España para que los jóvenes abran los ojos y dejen de votar a esa izquierda”.

Una república "plurinacional"

Ha acusado a Sánchez de no querer a España. "A Sánchez le va la república y todos sabemos por qué, Ábalos, Otegi y Puigdemont vieron en Sánchez una república plurinacional y laica. Y para eso necesitan ir abandonando poco a poco lo español", ha denunciado.

En el capítulo de la Hispanidad, Ayuso ha defendido el legado común.

"Hacen lo mismo con Hispanoamérica. Nadie cuenta el logro de los españoles que llegaron al otro lado del Atlántico, que ya tienes que ser valiente y bueno en lo tuyo, llegaron al otro lado y hoy somos una gran comunidad de 600 millones de personas que compartimos una forma de ver la vida, el mestizaje, porque nosotros siempre nos mezclamos".

Ha rechazado la imposición: "Nos juntamos ciudadanos de todos los rincones, nos gusta la integración y no la imposición cultural ni el retroceso que intentan imponer en muchos lugares de España donde la mujer tiene que salir con miedo".

Y ha reivindicado la identidad compartida.

"No nos hablan nunca de lo que significa la Hispanidad, un español y un venezolano somos hispanos y compartimos tanto e intentar meter a todos en el mismo saco es un error. Yo quiero que un ciudadano de Venezuela sea uno más en España. Nos necesitamos y nos valoramos los unos a los otros, esto es humanidad y es universal", ha apuntado.

Un proyecto de "normalidad"

Ayuso ha asegurado que Feijóo "quiere llevar un proyecto de normalidad, alegrías y familias".

"Él tiene muchos ejemplos de superación, de haber sacado su vida adelante desde un pequeño pueblo, ha crecido en el respeto y lo hace con la pluralidad porque no hay dos personas iguales y cada región española tiene características propias, pero juntos formamos parte de una gran nación. Esto es lo que encarna el PP", ha afirmado.

Ayuso ha cerrado con una advertencia sobre el tiempo. "Si sigue este proyecto totalitario que no respeta nada ya será muy tarde, porque ya son cuatro instituciones que están en pie y con las que el Gobierno no ha podido: intenta acusar a los jueces y los desprestigia cuando no intenta acabar con su vida", ha señalado.

Y ha recordado que "en Venezuela llegaron tan lejos porque unos miraron hacia otro lado y me niego y nos negamos".

Además, ha apelado a no normalizar el deterioro. "No quiero ver Segovia ni otras ciudades o pueblos de España como Ceuta o como tantos pueblos, no hay derecho a que se revierta todo lo bueno que nos hemos dado entre todos, no puede haber tanto abuso, y por eso es el momento de cambiar las cosas", ha señalado.

Y ha afirmado que "el miedo no es al cambio, es a que nada cambie, basta ya de comprar sus señuelos". "Hemos venido a esa reconstrucción nacional que tanto nos piden los españoles. Vamos a ganar con ganas. Viva España", ha zanjado.