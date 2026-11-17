El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante la recepción al Comité Ejecutivo de Hostelería de España, este martes Diputación de Segovia

La Diputación de Segovia y Hostelería de España unen fuerzas para premiar la excelencia del sector

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, ha mantenido un encuentro en el Palacio Provincial con el Comité Ejecutivo de Hostelería de España, encabezado por su presidente, José Luis Álvarez Almeida, y por el presidente de Hotuse, Jesús Castellanos.

La reunión refuerza la colaboración institucional que ha permitido que el Teatro Juan Bravo se convierta este miércoles por la tarde en el gran escenario nacional del sector.

La cesión del emblemático teatro para la gala de los Premios Nacionales de Hostelería convierte a Segovia en anfitriona de una de las citas más relevantes del año para el sector.

En ella se reconocerá a establecimientos, empresas e instituciones que destacan por su innovación, responsabilidad social, apoyo a la cultura, sostenibilidad y compromiso con las personas con capacidades diferentes.

Acompañado por la vicepresidenta segunda y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, De Vicente ha subrayado el respaldo de la Diputación a un sector clave para la economía y el turismo provincial, que mañana tendrá en el Juan Bravo su gran escaparate nacional.