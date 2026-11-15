La provincia de Segovia conquista Intur 2026 con el atractivo de su oferta turística más gastronómica

La provincia de Segovia ha concluido con éxito su participación en la Feria Internacional de Turismo de Interior, Intur 2026, que se ha desarrollado hasta hoy en el recinto ferial de Valladolid y por la que han pasado miles de personas.

La oferta turística de la Diputación ha sorprendido y ha captado el interés de profesionales del sector y visitantes, centrada este año en el turismo gastronómico, el patrimonio inmaterial del territorio y el Camino de Santiago a su paso por la provincia de Segovia, de cara al próximo Año Jacobeo.

Así lo ha destacado el diputado de Turismo, Javier Figueredo, que ha mostrado su satisfacción por el trabajo realizado estos días. “Hemos apostado este año por otra alternativa de turismo, la gastronomía, como un producto turístico transversal, del que la provincia de Segovia puede desplegar una oferta de gran calidad, como se ha expuesto en las numerosas demostraciones en vivo de las mejores recetas culinarias de todas las comarcas que se han realizado en nuestro stand”, afirmó.

El visitante ha podido conocer la variedad de la gastronomía segoviana, desde frutos rojos hasta el tradicional asado lechal, pasando por pastas artesanales, patatas fritas, embutidos de la tierra, carne de buey, mantecados y tortas de chicharrones, entre otras exquisiteces.

También se han podido ver en Intur muchos ejemplos del rico patrimonio inmaterial que registra la provincia de Segovia. Este territorio abarca tradiciones, rituales, música de raíz, festejos populares y saberes artesanales transmitidos oralmente entre generaciones, que desde la Diputación Provincial también se impulsa a través del Instituto de la Cultura Tradicional Manuel González Herrero con la creación de las Manifestaciones Tradicionales de Interés Cultural Provincial.

Así, se han dado a conocer en Valladolid muestras como El Diablillo Rojo, el Carnaval de Grado de Pico y Las Vaquillas, el Castillo de fuegos artificiales de Coca, la jota del Niño de la Bola de Cuéllar, el Festival Femuka de El Espinar y la Romería de Nuestra Señora de Hontanares de Riaza.

Otro de los recursos que ha llamado la atención del stand de la provincia de Segovia en Intur ha sido el del Camino de Santiago, que atraviesa el territorio a través del denominado Camino de Madrid, y cada año es recorrido por miles de peregrinos. Es otra de las apuestas de la Diputación Provincial, teniendo en cuenta que 2027 es Año Jacobeo, con lo que se espera la llegada de más personas a la provincia.

El trayecto del Camino de Santiago por la provincia de Segovia forma parte principal del Camino de Santiago de Madrid. Esta ruta entra en el territorio cruzando la Sierra de Guadarrama por el Puerto de la Fuenfría y la atraviesa de sur a noroeste antes de adentrarse en la provincia de Valladolid hacia Sahagún, donde enlaza con el Camino Francés.

Por otro lado, los ayuntamientos de Ayllón, Coca, Cuéllar, El Espinar, Riaza y Sepúlveda, que han sido los invitados este año al stand de la Diputación Provincial, han tenido la oportunidad de mostrar sus atractivos turísticos. Además de invitar a conocer su patrimonio cultural, histórico y natural, han atraído a visitantes con degustaciones de sus productos típicos. No ha faltado gente en el expositor de la provincia en las catas organizadas, y en las presentaciones de la oferta cultural de pueblos y Diputación.

El diputado de Turismo ha hecho un balance muy positivo de la participación en Intur 2026, poniendo de manifiesto que la provincia de Segovia “es un referente nacional e internacional en turismo de interior”, y subraya la labor que desde la Diputación se sigue desarrollando para dar a conocer nuestro territorio, en escenarios como el de la Feria de Valladolid, donde también han tenido la posibilidad de reunirse con turoperadores y empresas, de cara a futuros proyectos en común.