Ester Muñoz lamenta que “España no funciona” y pide el voto al PP para que Feijóo inicie la “reconstrucción nacional”

“Vengo con el mensaje de reconstrucción nacional del PP. El mensaje de Feijóo de que España tiene que volver a funcionar”, ha asegurado Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados y número uno de la candidatura por León en su visita a Segovia.

“España no funciona” tras ocho años de gobierno socialista y pidió por ello el voto para su partido en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para que su candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, inicie “la reconstrucción nacional” porque España “tiene que volver a funcionar”.

Muñoz, que ha realizado estas declaraciones durante su visita a Segovia para apoyar a la candidatura del PP por la provincia a Congreso y Senado, lamentó el accidente de tren de esta mañana en un convoy de mercancías que ha supuesto el traslado al hospital del maquinista y la interrupción del tráfico ferroviario entre Robledo de Chavela y Zarzalejo, en la Comunidad de Madrid, y utilizó este incidente para señalar que “España no funciona”.

“Lo vemos a diario”, continuó esgrimiendo, al criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por dedicarse a “bailar, reírse y contar chistes, e intentar humillar al resto de candidatos, en lugar de hacer lo que tiene que hacer, que es poner en marcha su país y que España funcione”.

Aseguró, al respecto, que “de eso van estas elecciones: de tener un presidente que sabe gestionar, trabajar, serio y riguroso, que lo ha demostrado los 13 años que ha estado con mayoría absoluta en Galicia”, en relación al líder de su partido y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, “o seguir con un gobierno que ha hecho que todo empeore, empezando por la vida de los españoles”.

Muñoz apuntó así que “hoy no hay ningún español que viva mejor que hace ocho años”, dado que en este tiempo, se ha hecho “mucho más difícil comprarse una vivienda, alquilar una casa, cambiar de coche, llegar a final de mes, ser autónomo, tener abierto un negocio o encontrar un trabajo que permita crear un proyecto de vida”.

Insistió al respecto en que “de eso van las próximas elecciones del 29 de noviembre”, y reivindicó a su formación, el Partido Popular, por ser “de los pocos partidos que ha presentado un programa”, frente al PSOE que “todavía no ha presentado ninguno” y que imaginó que “después de ocho años de haber destruido la vida de los españoles, es difícil prometer absolutamente nada”.

La portavoz ‘popular’ en el Congreso y número uno de la candidatura por León a las Cortes Generales estuvo acompañada en Segovia por los candidatos a Cámara Alta y Baja por la provincia, Juan José Sanz Vitorio y Pablo Pérez Coronado, respectivamente.

El primero constató, tras tres días de campaña por “cada rincón y pueblo” de Segovia, “una permanente sensación de hartazgo” con el Gobierno, y se preguntó “qué más tiene que pasar” tras los casos de “corrupción política, ética y económica” que derivan en que “no se gestiona, no hay mantenimiento y se producen tragedias anunciadas”.

Por su parte, Pérez Coronado cifró en 13 los días que quedan “para la esperanza” de que se produzca un cambio en el Gobierno que realizará “una auditoría a los contratos públicos, las cuentas y las empresas públicas” para saber “qué ha pasado” tras la “decadencia en la gestión en la que ha entrado España” con el actual Ejecutivo, y frente a la que contrapuso el modelo de “gestión” de Alberto Núñez Feijóo.