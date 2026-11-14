Mañueco pide al voto para el PP y recuerda: “ El problema de España tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tildó hoy al exministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y a la titular del Ministerio de Igualdad, Ana Redondo, como “el mejor ejemplo de la nefasta gestión” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que “arriesga la seguridad de las personas”.

“Con las pulseras antimaltrato o con los accidentes ferroviarios”, continuó esgrimiendo Mañueco, en declaraciones durante su participación en el acto electoral celebrado hoy por el PPCyL en la localidad segoviana de El Espinar, en las que el presidente autonómico de los ‘populares’ recordó que “la mala gestión tiene consecuencias”.

No solo, según Mañueco, por la gestión de sus ministerios de Puente y Redondo, que llamó a los votantes a pensar que son “quienes representan a Castilla y León en el Gobierno de España” y “siguen encabezando la papeleta del PSOE en Valladolid”.

Sino también en otras cuestiones como la Sanidad, al adjudicar la responsabilidad de la huelga de médicos a la “incompetente e inútil ministra”, como se refirió a Mónica García.

Y es que, para el presidente del PP de Castilla y León, “el problema que tiene España tiene nombre y apellido: Pedro Sánchez”, a quien culpó del “abandono” del Gobierno a la Comunidad y a la provincia de Segovia con cuestiones como la travesía de San Rafael, la presa de El Tejo o los peajes.

“Eso es lo que ofrece el PSOE para esta ciudad y provincia”, lamentó, antes de asegurar que “nunca hizo tanto daño un gobierno como el de Sánchez a los servicios públicos” y que, por ello, hay “muchísimas ganas de echarle de La Moncloa”.

No obstante, Mañueco apuntó que “lo difícil no es echar a Sánchez de La Moncloa, que lo será, sino el día después: quién se va a hacer cargo del Gobierno, quién va a gestionar con eficacia”. Ante esta disyuntiva, el presidente del Partido Popular de Castilla y León aseguró que “solo hay un nombre, Alberto Núñez Feijóo”, para quien pidió el voto con el objetivo de “dar futuro y seguridad a los españoles” así como “la tranquilidad de la buena gestión” para que el país “vuelva a funcionar”.

De la Hoz y la industria

El europarlamentario del Partido Popular (PP) y miembro de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, Raúl de la Hoz, subrayó este sábado, 14 de noviembre, en Burgos el importante papel de la industria en España, a la vez que acusó al Gobierno y al ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu de “olvidar por completo” la política industrial.

Así lo indicó durante una visita a la capital burgalesa, donde aprovechó para conocer de primera mano las instalaciones de la empresa Hiperbaric, y destacar los principales ejes en materia industrial de su partido de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre.

De la Hoz, que estuvo acompañado en su visita por el cabeza de lista al Congreso por la provincia de Burgos, Ángel Ibáñez, y el presidente provincial del PP de Burgos, Borja Suárez, destacó la importancia de la industria en España, un sector que calificó como “básico para el desarrollo de políticas desde el punto de vista laboral, económico y social”.

Indicó así que desde la Unión Europea son conscientes de la necesidad de seguir apostando por una política industrial de forma que la UE “no se quede atrás en la batalla de la competitividad”.

En este punto, cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez, y afirmó que en estos últimos cuatro años el PSOE “ha olvidado por completo la política industrial”.

“El ministro de Industria, al cual únicamente hay que reconocerle muy buena intención, pero una nula capacidad de influencia en las decisiones del Ejecutivo”, indicó De la Hoz, que aseguró que el ministro Hereu ha estado “dando palos de ciego”, ocupado exclusivamente en la “propaganda económica”, en lugar de desarrollar “acciones que realmente sirvan para incrementar el peso de la industria en España”.

Lamentó así que en este tiempo, el Gobierno “no ha sido capaz de sacar adelante una Ley de Industria que habría de ubicar al sector en el lugar que se merece en la economía española”. Asimismo, indicó que la política en materia de industria en el país ha estado “supeditada” a la política medioambientalista.

“El integrismo climático que ha ejercido el Gobierno de España ha lastrado las decisiones adoptadas en el ámbito de la industria”, subrayó, a la vez que recordó que muchos de estos objetivos climáticos son “inalcanzables” para muchas empresas y generan “pérdida de empleo y competitividad”.

Por ello, desde el PP consideran que el futuro de España pasa por una “absoluta complementariedad y coordinación de las políticas medioambientales e industriales”. Explicó así que la política industrial en el país debe estar “coordinada con la política climática para reducir emisiones y ser capaces de impulsar la competitividad de la industria”.

De la Hoz señaló así que es necesaria una política que permita la “reducción de costes energéticos” tanto para hogares como empresas, y esto pasa por “hacer alteraciones, y modificaciones en el mix energético y dar el paso a una apuesta clara, sincera y directa por la energía nuclear como abaratadora de costes energéticos, junto al desarrollo del principio de neutralidad tecnológica”.

Su partido aboga también por ayudar a las empresas, declarando proyectos prioritarios y apostando así por la innovación, el emprendimiento y la creación de riqueza en el ámbito industrial; y sin olvidar el desarrollo de una política sectorial que “haga hincapié en aquellos ámbitos en los cuales España se está quedando atrás”. En este sentido, De la Hoz hizo alusión al ámbito tecnológico, aeroespacial, la Inteligencia Artificial….entre otros.

Automoción

En su intervención, tampoco quiso olvidarse del sector de la automoción, clave también en la provincia de Burgos, y destacó la importancia de “dar oportunidades y el apoyo suficiente” al sector industrial español-europeo para ser competitivo con la industria china.

Recordó además que gracias a su partido, “se ha levantado la prohibición de vehículos no eléctricos a partir de 2035”, y defendió que desde el PP quieren un “sector de la automoción competitivo”.

Destacó en este punto las diferencias de su partido con el PSOE en la conocida como Ley de Aceleración Industrial de la que es ponente el propio Raúl de la Hoz.

“En esa ley se introduce el concepto de ‘made in Europe’ como elemento de protección de las empresas europeas que fabriquen dentro de la UE”, indicó el ‘popular’, que criticó que el PSOE haya presentado una enmienda para que también se considere europea la fabricación realizada en Marruecos.

“Esto es algo inaudito e imposible que se lleve a efecto, porque ni siquiera los socialistas europeos están de acuerdo”, añadió De la Hoz.

Por último, y a preguntas de los medios acerca de cómo avanza esta ley, De la Hoz destacó que se trata de una de las propuestas más importantes de esta legislatura en el Parlamento Europeo, y están trabajando en ella. Asimismo, destacó que intentará que esta sea “lo más favorable” posible a los intereses de la industria castellano y leonesa.