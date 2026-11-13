De tirar cervezas a la bolsa de empleo: más de 80 inscritos en los cursos prácticos de hostelería en Segovia

Formación práctica en barra y sala para abrir la puerta laboral a quienes buscan su primera oportunidad en el sector.

La Diputación de Segovia y la Asociación de Empresarios de Alojamiento, Hostelería y Turismo de Segovia (Hotuse) han puesto en marcha un nuevo plan formativo que ya cuenta con más de 80 personas inscritas sin experiencia previa, interesadas en incorporarse a establecimientos de la provincia, especialmente durante los fines de semana o en servicios de refuerzo.

Los primeros cursos se desarrollan entre ayer y este viernes, 13 de noviembre, y continuarán los próximos 23 y 24 de noviembre con otras dos convocatorias dirigidas a grupos reducidos de entre quince y veinte alumnos.

La iniciativa, difundida en universidades, institutos y centros de Formación Profesional, busca derribar la barrera de entrada que supone no haber trabajado nunca en el sector.

Durante las sesiones, los participantes practican tareas cotidianas de bares, cafeterías y restaurantes como el manejo de bandejas, el servicio de mesas, la preparación de cafés o el tiraje de cerveza.

Una vez completado el aprendizaje, sus currículums podrán incorporarse directamente a la bolsa de empleo de Hotuse para cubrir las vacantes de los negocios asociados.

Conexión y formación directa

La vicepresidenta y diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha subrayado el peso económico y social de este tejido empresarial en el territorio: "La hostelería es una actividad fundamental para la economía de nuestros pueblos y para mantener vivos muchos de nuestros municipios".

Según ha explicado, el objetivo de la institución provincial es respaldar a un sector que "necesita profesionales preparados y medios que faciliten que quienes buscan una oportunidad laboral puedan encontrar en él una salida".

Rodríguez ha insistido en que esta colaboración va más allá del aula:

"No se trata únicamente de formar a nuevos trabajadores, sino de contribuir a que nuestros establecimientos puedan encontrar el personal que necesitan para desarrollar su actividad, ya que apoyar a la hostelería es también apoyar el turismo, el comercio y la vida de nuestros municipios".

Por su parte, el presidente de Hotuse, Jesús Castellanos, ha destacado que la acogida recibida "demuestra que existe interés por acceder a este tipo de oportunidades y que es necesario seguir acercando la formación a las necesidades reales de las empresas".

Castellanos ha recordado que "uno de los principales obstáculos para muchas personas que quieren trabajar en hostelería es precisamente no contar con experiencia previa, por lo que con estos cursos les ofrecemos una primera formación práctica para que puedan desenvolverse con mayor seguridad cuando afronten sus primeros servicios".

'Sin bares no hay pueblos'

Este ciclo de iniciación forma parte del programa 'Emprende en Hostelería y Turismo 3.0. Sin bares no hay pueblos', fruto del convenio entre la Diputación de Segovia y Hotuse'.

La programación global incluye también acciones de especialización gastronómica centradas en la trufa, las setas y la micología, además de formación en digitalización y gestión empresarial sobre 'VeriFactu', inteligencia artificial, terminales de punto de venta (TPV) y marketing digital para mejorar la competitividad de los negocios rurales.