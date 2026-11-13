Seis sesiones de cocina en directo y 12 joyas patrimoniales: así es el menú turístico de Segovia en Intur 2026

Puesta en escena con delantal de chef para conquistar a los viajeros en la Feria de Valladolid. La Diputación de Segovia ha inaugurado este viernes su despliegue en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur 2026), donde ocupará hasta el domingo un espacio de 150 metros cuadrados junto a los ayuntamientos invitados de Ayllón, Coca, Cuéllar, El Espinar, Riaza y Sepúlveda.

El diputado de Turismo, Javier Figueredo, ha encabezado la presentación oficial ataviado de cocinero para componer en directo "El menú degustación de la provincia de Segovia", un mosaico circular de doce piezas que articula los principales atractivos patrimoniales, naturales y deportivos de sus cuatro comarcas.

El recorrido por esta despensa turística arrancó con la frescura natural del Nordeste —representado por las Hoces del río Duratón, el Hayedo de la Pedrosa en Riofrío de Riaza y la Sierra de Ayllón— y continuó con la fortaleza de la Tierra de Pinares, a través de las visitas teatralizadas al Castillo de Cuéllar, el Castillo de Turégano y el piragüismo en San Miguel de Bernuy.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el stand de la Diputación de Segovia en Intur 2026. Diputación de Segovia.

La Campiña Segoviana aportó el equilibrio entre el Camino de Santiago de Madrid, el mudéjar del Castillo de Coca y los murales contemporáneos de Nava de la Asunción, mientras que Segovia Sur cerró el banquete con la cueva de los Enebralejos en Prádena, los jardines del Palacio de La Granja de San Ildefonso y el Valle del Pirón.

Showcooking en vivo

La metáfora culinaria se trasladará a los fogones del expositor provincial durante todo el fin de semana mediante seis sesiones de cocina en directo.

Los visitantes podrán degustar las elaboraciones de Tapería-Restaurante Auténticos CyL de Coca, las tortas de chicharrones y mantecados de Ayllón, la carne de buey de La Brasería (Cuéllar), los pedruscos de la Panadería de Sepúlveda, las migas de Casa Gafotas en El Espinar y las propuestas del Restaurante La Vereda.

Además de productos emblema como el asado lechal, las setas, los embutidos, los sobaos y los productos de la huerta.

Junto a la gastronomía, la Diputación refuerza en esta edición su apuesta por el patrimonio inmaterial y por el Camino de Santiago de Madrid, ruta que entra en la provincia por el Puerto de la Fuenfría rumbo a Sahagún y que cobrará un impulso estratégico ante la celebración del Año Jacobeo en 2027.

En el expositor también tienen protagonismo tradiciones declaradas de Interés Cultural Provincial como El Diablillo de Sepúlveda, el Carnaval de Grado de Pico y Las Vaquillas de Ayllón, los fuegos de Coca, el Niño de la Bola de Cuéllar, el festival Femuka de El Espinar y la Romería de Hontanares en Riaza.

Concentración motera

La agenda segoviana se extenderá además al escenario central de la Junta de Castilla y León con cuatro citas destacadas: mañana sábado se presentarán los "pueblos gastronómicos" de la provincia —El Espinar y Riaza— y la 44 edición de la Concentración Motorista Invernal Internacional 'La Leyenda', que se celebrará en enero en Cantalejo.

Por su parte, el domingo tomarán el relevo la Brass Band de El Espinar y la Jota del Niño de la Bola de Cuéllar.

El programa se completa con talleres de cantería y joyería artesana, charlas micológicas y la conmemoración del 490 aniversario de la Cofradía del Santísimo Sacramento de Riaza.