La provincia de Segovia activa el medio rural con decenas de citas culturales, micológicas y deportivas de la Diputación

Despliegue cultural y festivo sin tregua por toda la geografía segoviana. La provincia de Segovia afronta este próximo fin de semana una frenética agenda de actividades diseñada para dinamizar el medio rural, con amplias propuestas.

Propuestas que abarcan desde el cine internacional en Cuéllar y el homenaje poético a Jaime Gil de Biedma en Nava de la Asunción, hasta el folklore de dulzaina en San Rafael, las jornadas micológicas y las rutas guiadas por la Sierra de Guadarrama.

El séptimo arte toma la delantera en Cuéllar con la celebración de su Festival Internacional de Cine (FICC), que programa siete películas a concurso, talleres y música en directo.

El certamen arranca mañana viernes con la proyección de 'El hombre mosca' y un concierto de rock de cine a cargo de Defloneros; continuará el sábado con una jornada dedicada al 'Universo Delibes' ('El disputado voto del señor Cayo' y 'Un hombre de verdad'); y echará el telón el domingo con el cine de autor de 'Cuando lleguemos al claro' y dos pases de 'Un secuestro familiar'.

La pantalla grande llegará también el domingo a Cerezo de Abajo dentro del IX Ciclo de Cine y Mujeres Rurales, donde se proyectará 'Bodegón con fantasmas' con posterior coloquio de su director, Enrique Buleo.

Homenaje a Gil de Biedma

La música tradicional y el patrimonio cultural vertebrarán buena parte de la programación provincial.

En San Rafael, la Escuela de Dulzainas impulsa la tercera edición del Festival Freski Fondilla, que combina pasacalles mañana viernes, cata de vinos el sábado y el cierre dominical con el grupo Laurel y Tomillo.

El folklore resonará igualmente en Cerezo de Abajo con los Hermanos Ramos dentro del ciclo 'Enclave Multicultural', mientras que la Casa del Sello de la capital acogerá el sábado el taller de indumentaria y bordado en punto segoviano promovido por la Diputación.

Jornadas Micológicas en Fuenterrebollo (Segovia). Diputación de Segovia.

En el plano literario, Nava de la Asunción rendirá tributo este sábado a Jaime Gil de Biedma en el 98 aniversario de su nacimiento, con una ofrenda floral, lectura de versos del poeta y de Federico García Lorca, y la presentación del libro 'Relatos para no morir', de José Antonio García-Albi Gil de Biedma.

La oferta cultural se completa con los 'Diálogos con mosaicos' en Aguilafuente, el ciclo intergeneracional 'Lo aprendí de los abuelos' en Cobos de Segovia y Santo Tomé del Puerto, la ópera La Traviata en el Auditorio Menéndez Pidal de El Espinar, los conciertos de cuerda de Otoños con pulso en Carbonero el Mayor y Otero de Herreros, y la celebración de Santa Cecilia en Cantalejo.

Por su parte, las artes escénicas recorrerán el Real Sitio de San Ildefonso, Palazuelos de Eresma, Riaza, Espirdo y la propia villa cantalejana.

Senderismo en la Sierra

Los sabores de temporada y el deporte al aire libre completan la hoja de ruta del fin de semana.

Fuenterrebollo celebra sus XI Jornadas Micológicas con salidas al campo para identificar especies comestibles y tóxicas, exposición de ejemplares y comida temática.

En La Lastrilla, el centro cultural Julio Boal albergará el domingo una paella popular y una exhibición de corte de jamón con degustación.

Para quienes busquen actividad física, el programa de rutas guiadas por la Sierra de Guadarrama propone el sábado un recorrido por la Vereda de la Canaleja y el domingo una ascensión entre robledales por los arroyos de El Mar y los Montes de Valsaín.

Además, el circuito 'Marchando por la provincia' recalará el domingo en Navares de Enmedio con una ruta de marcha nórdica.