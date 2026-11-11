Localización de la mujer en la provincia de Segovia. Fotografía: Guardia Civil.

Localizan a una mujer de 75 años desaparecida en la provincia de Segovia con síntomas de hipotermia

La Guardia Civil de Segovia ha localizado este miércoles, 11 de noviembre, a una mujer de 75 años cuya desaparición había sido comunicada durante esta misma jornada, después de que se le perdiera la pista esta mañana en la zona de Los Ángeles de San Rafael.

Un testigo manifestó haberla visto a primera hora del día en las inmediaciones.

Tras tener conocimiento de los hechos, la Guardia Civil desplegó con gran rapidez un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por la teniente adjunta de la Compañía de Segovia emplazada en El Espinar, e integrado por alrededor de 30 efectivos.

Efectivos pertenecientes a distintas unidades y especialidades: efectivos de Seguridad Ciudadana de la Compañía, del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) y personal de Tráfico.

En el dispositivo también participaron efectivos de Protección Civil, Policía Local, personal del Ayuntamiento de El Espinar y voluntarios, desarrollándose todas las labores de búsqueda bajo la coordinación de la Guardia Civil.

La rápida movilización de los recursos humanos y la coordinación de todos los participantes permitieron intensificar las labores de rastreo en el entorno, teniendo especialmente en cuenta las condiciones meteorológicas muy adversas que se registraban en la zona.

Finalmente, a las 16:43 horas, la mujer fue localizada en unas parcelas no urbanizadas de Los Ángeles de San Rafael, en una zona de matorral y escasa visibilidad, circunstancias que dificultaron su localización.

Fue hallada en una situación de especial vulnerabilidad, expuesta a unas condiciones meteorológicas adversas que suponían un grave riesgo para su integridad física e, incluso, para su vida. Presentaba síntomas de hipotermia severos.

La rápida actuación y la colaboración de todos los participantes en el dispositivo resultaron determinantes para localizarla en perfecto estado de salud y evitar que la situación pudiera haber tenido consecuencias mucho más graves.