Acto centenario del Colegio de Secretarios Interventores Tesoreros en la Diputación de Segovia en imagen de archivo. Fotografía de archivo.

La Diputación de Segovia organiza un primer foro para abordar el empleo público, la contratación y el papel de la IA

La Diputación de Segovia organiza ‘Conecta Local Segovia’, el primer foro de profesionales de la Administración Local en un encuentro que va a tener lugar los días 2 y 3 de diciembre.

Va a reunir expertos y profesionales de las entidades locales para abordar cuestiones como la contratación pública, la inteligencia artificial, el empleo público y la gestión del patrimonio municipal.

La institución provincial -a través de su Servicio de Asistencia a Municipios y de la Escuela de Gestión y Buen Gobierno y con la colaboración del Colegio Territorial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local de Segovia (Cosital)- ha organizado este evento, que se va a desarrollar en las instalaciones de Zibá José María Eventos, en Segovia.

Bajo el lema ‘Compartimos conocimiento para municipios más fuertes’, esta primera edición nace con la vocación de convertirse en un espacio de encuentro, formación e intercambio de experiencias entre los secretarios, interventores, tesoreros y técnicos de administración general que trabajan diariamente al servicio de los ayuntamientos y entidades locales de la provincia.

La iniciativa pretende favorecer la actualización de conocimientos, compartir experiencias y abordar algunos de los principales retos a los que se enfrentan las administraciones municipales, especialmente las de menor tamaño, reforzando el compromiso de la Diputación de Segovia de seguir “acompañando a nuestros ayuntamientos”, como ha señalado la diputada de Asistencia a Municipios, Pilar Martín.

Dos jornadas

El foro comenzará el miércoles 2 de diciembre, a las 9:45 horas, con la inauguración institucional a cargo del presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, y del presidente de COSITAL Segovia, Jesús García.

La primera ponencia correrá a cargo de Guillermo Yáñez Sánchez, jefe del Servicio de Contratación de la Diputación Provincial de Soria, quien analizará la aplicación práctica de la inteligencia artificial en la gestión de la contratación pública local.

A continuación, María Pilar Batet Jiménez, jefa del Servicio de Contratación y Central de Compras de la Diputación Provincial de Castellón, abordará el contrato menor y el funcionamiento de las centrales de compra.

La jornada continuará con una mesa redonda sobre contratación pública, inteligencia artificial, contratos menores y alternativas de contratación, en la que participarán ambos ponentes junto a Sergio Gutiérrez Ponce, jefe del Servicio de Contratación y Expropiaciones de la Diputación de Segovia.

El programa del miércoles concluirá con una comida organizada por COSITAL Segovia, que servirá también como espacio de convivencia e intercambio de experiencias entre los asistentes.

Segunda jornada

El jueves 3 de diciembre comenzará con la celebración de la Asamblea General de COSITAL Segovia 2026, destinada a sus colegiados. Posteriormente, Jesús Mozo Amo, secretario general del Ayuntamiento de Valladolid y magistrado en excedencia de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ofrecerá una ponencia sobre la problemática de los empleados públicos locales en los pequeños municipios y sus posibles soluciones.

La última intervención estará protagonizada por Francisco Sánchez Moretón, secretario-interventor del Servicio Jurídico de Asistencia a Municipios de la Diputación Provincial de Salamanca, quien analizará cuestiones relacionadas con la enajenación y disposición de bienes patrimoniales, así como el aprovechamiento y desafectación de bienes comunales. Ambas ponencias incluirán turnos de preguntas para facilitar la participación de los asistentes y el intercambio de experiencias sobre situaciones habituales en la gestión municipal.

El foro finalizará a las 14:00 horas, con la clausura institucional a cargo de Pilar Martín Sampedro, diputada del Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia, y Ana Belén Ballesteros García, vicepresidenta de COSITAL Segovia.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en participar en este primer encuentro podrán formalizar su inscripción hasta el próximo 24 de noviembre de 2026, a través de la página web habilitada por la Diputación de Segovia (www.dipsegovia.es/conectalocal).

Para obtener más información, los interesados pueden dirigirse al Servicio de Asistencia a Municipios de la Diputación de Segovia, a través del correo electrónico asesoramientoamunicipios@dipsegovia.es o del teléfono 921 115 530.

Con la puesta en marcha de ‘Conecta Local Segovia’, la institución provincial pretende impulsar un nuevo espacio de colaboración y aprendizaje compartido que contribuya a mejorar la gestión de las entidades locales y a fortalecer los vínculos entre quienes trabajan cada día al servicio de los municipios segovianos.