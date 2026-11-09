Prodestur aprueba unas cuentas de 1,3 millones para consolidar Segovia como destino accesible, sostenible e inteligente en 2027

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, preside la reunión del Consejo Rector de Prodestur, este lunes Diputación de Segovia

El Consejo Rector del organismo autónomo de turismo de la Diputación, Prodestur Segovia, ha celebrado hoy su sesión ordinaria en el Palacio Provincial para aprobar el proyecto de presupuesto de cara al ejercicio 2027.

La cifra total asciende a 1.346.000 euros, un montante que servirá para dar continuidad y profundizar en las principales líneas de trabajo desarrolladas durante el presente año en materia de promoción turística, sostenibilidad, digitalización y servicio analítico agroalimentario en el departamento del Laboratorio.

La sesión ha estado encabezada por el presidente de la institución provincial y del Consejo, Miguel Ángel de Vicente, y en la que ha participado el vicepresidente del Consejo y diputado de Turismo, Javier Figueredo, y el resto de representantes de las diferentes fuerzas políticas.

En la misma, se ha dado también el visto bueno a la plantilla de personal integrada por doce plazas laborales: un técnico medio de Turismo, dos auxiliares de Información Turística, dos administrativos, un ingeniero agrónomo, un técnico medio de Análisis Químicos, un técnico medio de Gestión Medioambiental, tres analistas de Laboratorio y un auxiliar de Laboratorio.

En el área de Turismo, el presupuesto de 2027, que ve incrementado el de 2026 en un 2,64%, permitirá consolidar proyectos estratégicos como la Provincia de Segovia Film Commission.

Esta continuará con la catalogación de escenarios de rodaje para productoras y localizadores, el desarrollo de una consultoría especializada para la localización y profesionalización de los espacios del territorio, el trabajo de colaboración con la Spain Film Commission y la creación de una página web específica para esta oficina provincial.

De forma paralela, desde la Diputación se apostará por dar un fuerte impulso a la integración en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI) y al despliegue escalonado de la Plataforma Inteligente de Destinos (PID) por varios municipios de la provincia.

Ello con el fin de digitalizar su oferta turística y así mejorar su competitividad, promoción, sostenibilidad y gobernanza. Además, habrá un seguimiento de las mesas de trabajo de la Carta Europea de Turismo Sostenible (CETS) en las Hoces del Riaza.

Nuevos vídeos y folletos

Por otro lado, el presupuesto de 2027 permitirá ampliar la campaña ‘Un Mundo Entero por Descubrir’, con la creación de nuevos vídeos de otros tantos destinos a recorrer por el territorio, así como la elaboración de nuevos folletos en papel con algún producto nuevo.

De hecho, el año que viene Prodestur incidirá en el turismo deportivo, con un especial protagonismo en la web Pedalea Segovia, una plataforma intuitiva adaptada a las últimas tecnologías que reúne la totalidad de las rutas cicloturistas de la provincia.

En lo referente a iniciativas de gran éxito como ‘Viajero, yo te enseñaré Segovia’, éstas tendrán su continuidad en 2027, con el turismo arqueológico como eje central.

Como es habitual, Turismo Provincia de Segovia seguirá participando en ferias nacionales e internacionales como Intur y Fitur, organizando viajes de familiarización para la prensa y touroperadores, y lanzando una nueva edición de su popular Concurso de Fotografía.

Finalmente, dentro del área de Turismo, la reunión del Consejo Rector de Prodestur también ha servido para acordar los nuevos precios públicos para excursiones en autocar del área de Turismo, que serán de 20 euros por persona para rutas culturales con entrada a monumentos.

Además, serán de 15 euros para excursiones sin acceso a monumentos; y de 15 euros también para rutas de senderismo.

Laboratorio

En cuanto al ámbito agrario y medioambiental, el Laboratorio de Prodestur, que en 2026 ha analizado cerca de 3.000 muestras de agua, suelos y vegetales, y ha garantizado el control analítico de 123 municipios y 48 piscinas municipales, continuará con la mejora de sus prestaciones técnicas.

Tras haber ampliado este año su acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) en los parámetros de turbidez y Enterococos, el centro tiene previsto solicitar en 2027 las nuevas acreditaciones para la determinación de plomo y clostridium.

Ello además del propio procedimiento de toma de muestras de agua potable, avanzando hacia la acreditación total fijada por la normativa europea para 2028.

Finalmente, Prodestur mantendrá su compromiso con las figuras de protección local, ofreciendo soporte analítico, planes de abonado a medida y control de trazabilidad a las marcas representativas de la provincia.

Entre ellas, las marcas de calidad Garbanzo de Valseca, Tomate de Martín Muñoz de las Posadas y Garbanzo de Labajos, manteniéndose abierto a la incorporación y desarrollo de nuevas marcas de calidad agroalimentaria de la provincia.