Cuéllar supera los 2,7 millones de euros en inversiones este año tras aprobar una nueva partida con fondos propios

El Ayuntamiento de Cuéllar ha dado luz verde a una nueva inyección económica de 249.601,88 euros destinada a acometer distintas actuaciones de mejora en el municipio.

Con este montante, que se sufraga íntegramente a través de fondos propios y sin necesidad de recurrir a nuevo endeudamiento, el Consistorio eleva el volumen total de inversión acumulado a lo largo de este ejercicio 2026 hasta los 2.725.144 euros.

El alcalde de la villa, Carlos Fraile, valora el esfuerzo económico de la administración local al señalar que esta nueva partida “demuestra que podemos seguir invirtiendo para mejorar la vida de nuestros vecinos, atender las necesidades del municipio y renovar nuestras infraestructuras, manteniendo al mismo tiempo una gestión económica prudente y responsable”.

Asimismo, el regidor ha querido subrayar que “la capacidad de inversión del Ayuntamiento es compatible con una gestión rigurosa de los recursos públicos”, asegura.

Además cree que “seguimos mejorando Cuéllar con recursos propios, sin trasladar nuevas cargas económicas al futuro”.



Renovación de redes

Una parte sustancial de estos fondos se canalizará hacia la modernización de las redes de abastecimiento y saneamiento.

Se trata de “un capítulo prioritario” para atajar deficiencias históricas en varios puntos de la localidad y avanzar en la progresiva eliminación de las antiguas canalizaciones de fibrocemento.

Entre los proyectos destaca de forma especial la intervención en la calle Guatemala, dotada con 45.614,59 euros, donde los vecinos venían sufriendo episodios recurrentes de inundaciones a causa del colapso del colector principal, que había visto mermada drásticamente su capacidad de evacuación.

El plan se completa con actuaciones en los colectores de las calles Santa Clara (12.790,40 euros) y Lavaderos (5.676,46 euros).

“Son inversiones que quizá no siempre tienen la visibilidad de otras obras, pero que resultan imprescindibles. Renovar las redes significa prevenir problemas, evitar inundaciones y garantizar unas infraestructuras adecuadas para los próximos años”, ha defendido Fraile.

Apuesta por el deporte

Las instalaciones deportivas vuelven a acaparar un protagonismo relevante dentro del organigrama inversor.

El Ayuntamiento destinará 27.000 euros a habilitar un nuevo suelo enfocado a la práctica del patinaje y a levantar un rocódromo, a lo que se suman otros 50.000 euros orientados a acondicionar las pistas deportivas del CEIP San Gil y 3.000 euros para la adquisición de un tapiz específico de gimnasia rítmica.

Para el primer edil, estas partidas reflejan “una apuesta decidida por mejorar las instalaciones deportivas, ampliar los espacios para la práctica de diferentes disciplinas y ofrecer mejores equipamientos a nuestros vecinos”.

El paquete económico también contempla partidas destinadas a los edificios municipales y servicios esenciales, como por ejemplo.

La climatización y bienestar por 18.000 euros para mejorar la climatización del edificio Pedro I y 6.000 euros para instalar una nueva caldera en la Casa Joven.

Se reservan 53.500 euros para continuar con las actuaciones de conservación y mejora en el cementerio municipal.

La Policía Local dispondrá de 23.000 euros,15.000 para mobiliario de sus dependencias y 8.000 para la compra de emisoras y armamento, con el fin de reforzar sus medios materiales.